Μια εικόνα που αποτυπώνει την απόλυτη αντίθεση κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας έντονες συζητήσεις και ποικίλες αντιδράσεις. Το βράδυ της Τρίτης, την ώρα που η Πάρος βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που οδήγησε στην εκκένωση αρκετών περιοχών, ένα βίντεο κατέγραψε πολίτες να διασκεδάζουν ανενόχλητοι σε τοπικό πανηγύρι.

Το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο αναρτήθηκε στη σελίδα του Forecast Weather Greece στο Facebook, δείχνει το πλήθος να χορεύει, να τραγουδά και να καταναλώνει ποτά, την ίδια στιγμή που στο φόντο διακρίνονται καθαρά οι φλόγες να κατεβαίνουν απειλητικά την πλαγιά του βουνού. Η συνέχιση της γιορτής, σαν να μην συμβαίνει το παραμικρό, δημιούργησε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Η αντίθεση αυτή γίνεται ακόμη πιο αισθητή αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος της καταστροφής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πυρκαγιά έχει ήδη κάνει στάχτη περίπου 10.000 στρέμματα γης. Παρότι η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση, η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο, γεγονός που επέβαλε την ενίσχυση των τοπικών πυροσβεστικών δυνάμεων με κλιμάκια από γειτονικά νησιά, καθώς και από την Αθήνα.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο λειτούργησε ως καταλύτης για εκατοντάδες σχόλια, με την πλειοψηφία των χρηστών να εκφράζει την οργή και τον προβληματισμό της για την εικόνα που εκπέμπει. Χαρακτηριστικά είναι ορισμένα από τα σχόλια που κατακλύζουν την ανάρτηση:

«Όλη η Ελλάδα σε ένα βίντεο»

«Συμβολικό της συνολικής κατάστασης της ζωής στη χώρα μας...»

«Ντράπηκε και η ντροπή!!»

«Μη μασάτε ρε, η σεζόν πάνω απ' όλα»

«Εκεί ποντάρουν και τα παράσιτα που κυβερνούν. Στην ηλιθιότητα»