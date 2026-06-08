Ολική έκλειψη ηλίου το καλοκαίρι: Ποιον μήνα θα τη δούμε - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Για την ολική έκλειψη ηλίου που θα συμβεί αυτό το καλοκαίρι προετοιμάζεται η υφήλιος, με πολλούς να προσμένουν το μοναδικό ουράνιο θέαμα, ελπίζοντας να δουν το άστρο μας να καλύπτεται εντελώς.

Το φαινόμενο συγκεκριμένα θα παρατηρηθεί στις 12 Αυγούστου, για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από δύο χρόνια. Σύμφωνα με τη NASA, η ολική έκλειψη δεν θα είναι ορατή στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και έτσι, στη χώρα μας θα μπορέσουμε να τη δούμε ως μερική έκλειψη.

Στην πλήρη της φάση θα ,[πορέσουν να την π[αρατηρήσουν οι περιοχές της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της βόρειας Ισπανίας και της βορειοανατολικής Πορτογαλίας.

Έκλειψη ηλίου: Μία σπάνια «επίσκεψη» στην Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, μια μερική έκλειψη (κατά την οποία κρύβεται μόνο ένα μέρος του ηλιακού φωτός) θα είναι ορατή σε περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής.

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Η τελευταία ολική έκλειψη ηλίου ήταν ορατή από το Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά τον Απρίλιο του 2024. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), η τελευταία φορά που το φαινόμενο ήταν ορατό από την ηπειρωτική Ευρώπη ήταν το μακρινό 2006.

Το φαινόμενο του Αυγούστου αποτελεί την πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ισπανία από το 1905 -και είναι η πρώτη από τις τρεις ηλιακές εκλείψεις που θα βιώσει η χώρα από τώρα έως το 2028, σύμφωνα με την ESA.

Έκλειψη ηλίου: Ποιες ώρες θα τη δούμε στην Ελλάδα

Το «μονοπάτι» της ολικής έκλειψης θα εκτείνεται σε μήκος 8.300 χιλιομέτρων. Θα ξεκινήσει πάνω από την ακτογραμμή της Αρκτικής (γύρω στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας), θα περάσει κοντά από τον Βόρειο Πόλο και στη συνέχεια θα κινηθεί πάνω από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και τη βόρεια Ισπανία, σύμφωνα με το EarthSky.

Για να ελέγξετε την ακριβή ώρα που θα συμβεί η έκλειψη στην περιοχή σας και πώς θα φαίνεται, μπορείτε να επισκεφθείτε το Time and Date. Όπως γράφει η ιστοσελίδα, η έκλειψη θα φανεί μερικώς στην Ελλάδα, περίπου στις 20:30 με 20:40, τη 12η Αυγούστου.

Για όσους ζουν εκτός των παραπάνω περιοχών, η ESA θα μεταδώσει ζωντανά (livestream) την ολική έκλειψη από το Αστροφυσικό Αστεροσκοπείο Javalambre στο Τερουέλ της Ισπανίας.