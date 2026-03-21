Ολόκληρη οικογένεια κατακρεούργησε τον γαμпρό: Το έγκλημα στη Γουμένισσα που σόκαρε την Ελλάδα

Το καλοκαίρι του 1960, η κλειστή κοινωνία της Γουμένισσας στη βόρεια Ελλάδα έγινε το σκηνικό μιας από τις πιο αποτρόπαιες οικογενειακές τραγωδίες της μεταπολεμικής περιόδου. Δεν ήταν ένα έγκλημα πάθους αλλά όπως αποδείχθηκε ένα καλοσχεδιασμένο σχέδιο εξόντωσης. Μια ολόκληρη οικογένεια στράφηκε εναντίον του γαμπρού της, μετατρέποντας το ίδιο τους το σπίτι σε τόπο... σφαγής.

Στις 17 Ιουλίου 1960, ο 31χρονος πρωταγωνιστής της τραγωδίας βρισκόταν στο κεντρικό καφενείο του χωριού, όταν ο πεθερός και ο κουνιάδος του τον πλησίασαν. Του ζήτησαν να πάει στο σπίτι τους για να «διευθετήσουν το ζήτημα της προίκας» με τον ίδιο να μην υποψιάζεται το παραμικρό.

Η παγίδα και το έγκλημα στη Γουμένισσα

Μόλις, όμως, ο 31χρονος πέρασε το κατώφλι, η πόρτα κλείδωσε πίσω του. Η αντίστροφη μέτρηση για τον ίδιο είχε αρχίσει. Το πώς έγινε το έγκλημα το εντοπίζουμε στα δημοσιεύματα της εποχής που κάλυψαν το θέμα με κάθε λεπτομέρεια, όπως βέβαια και την αναπαράσταση που πραγματοποιήθηκε.

Την πρώτη επίθεση τη δέχθηκε από την ανήλικη κόρη της οικογένειας, με ένα σκεπάρνι, χωρίς όμως να τραυματίσει σοβαρά. Ακολούθησε ο πατέρας, που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει και να τον στραγγαλίσει. Ο 31χρονος αντιστάθηκε, αλλά η επίθεση δεν άργησε να γίνει ομαδική. Την ίδια στιγμή, το ραδιόφωνο έπαιζε δυνατά, ενώ η μητέρα της οικογένειας φρόντιζε να καλύπτει τις φωνές. Όταν ο άνδρας εξαντλήθηκε και ακινητοποιήθηκε, η κατάσταση ξέφυγε οριστικά. Η σύζυγός του έφερε ένα τσεκούρι και ο πατέρας έδωσε το τελειωτικό χτύπημα.

Λίγη ώρα αργότερα, οι χωροφύλακες που μπήκαν στο σπίτι βρήκαν δύο διαφορετικές εικόνες: σε ένα δωμάτιο την οικογένεια καθισμένη ήρεμα και σε ένα άλλο τον νεκρό, βαριά χτυπημένο.

Εφημερίδα Μακεδονία | Τρίτη 19/7/1960

«Τιμή» ή ένα χωράφι;

Οι δράστες επιχείρησαν να ντύσουν το έγκλημα με τον μανδύα της εποχής: την «αποκατάσταση της τιμής». Ισχυρίστηκαν ότι ο γαμπρός είχε αποπλανήσει την ανήλικη αδελφή της γυναίκας του, μια κατηγορία που φαινόταν να στηρίζεται από ιατρικές γνωματεύσεις και τη μαρτυρία της ίδιας της κοπέλας.

Ωστόσο, η πλευρά του θύματος στάθηκε αλλού. Τις κτηματικές διαφορές. Σύμφωνα με μάρτυρες, η ρίζα του κακού ήταν ένα κτήμα που είχε υποσχεθεί ο πεθερός ως προίκα και το οποίο ο 31χρονος διεκδικούσε πιεστικά. Η σύγκρουση για την περιουσία είχε φτάσει σε οριακό σημείο, και η δολοφονία φαινόταν να είναι η «λύση» στο πρόβλημα.

Εφημερίδα Ακρόπολις | Τετάρτη 20/7/1960

Η δίκη και οι τιμωρίες

Η υπόθεση εκδικάστηκε το 1961 στο Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης. Στο εδώλιο κάθισαν οι γονείς και η παντρεμένη κόρη, ενώ η ανήλικη οδηγήθηκε σε δικαστήριο ανηλίκων. Στην απολογία τους επιχείρησαν να αλλάξουν γραμμή, υποστηρίζοντας ότι έδρασαν εν βρασμώ ψυχής. Το δικαστήριο δεν πείστηκε πλήρως, αλλά αναγνώρισε διαφοροποιήσεις στον ρόλο του καθενός. Η απόφαση προέβλεπε ισόβια κάθειρξη για τον πατέρα, κάθειρξη δέκα ετών για τη μητέρα με ελαφρυντικά, ενώ η σύζυγος του θύματος αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.