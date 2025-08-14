Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για τις φωτιές σε Λαύριο και Σαρωνίδα: Στο «μικροσκόπιο» 104 κτίρια

Έγκαιρα, με βάση το δεδομένο χρονοδιάγραμμα ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για τις φωτιές στις πυρόπληκτες περιοχές των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Τα τεχνικά κλιμάκια λειτούργησαν με εντατικούς ρυθμούς, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά, όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ.

Οι έρευνες έδωσαν τα εξής δεδομένα:

Δήμος Λαυρεωτικής

Σύνολο αυτοψιών: 51 κτίρια

Πράσινα: 15

Κίτρινα: 27

Κόκκινα: 9

Δήμος Σαρωνικού

Σύνολο αυτοψιών: 53 κτίρια

Πράσινα: 28

Κίτρινα: 19

Κόκκινα: 6

Καθοριστική για την ταχύτητα των διαδικασιών υπήρξε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα με πρωτοβουλία του Υφυπουργού κ. Κώστα Κατσαφάδου, με τη συμμετοχή των Δημάρχων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Υφυπουργός έθεσε σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα ανακοινώνοντας τις βάσεις του σχεδίου αποκατάστασης που θα ακολουθηθεί.

Σημαντική συμβολή στην επιτάχυνση των αυτοψιών και στη βελτίωση της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές αποτέλεσε η τοποθέτηση δύο υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στους δύο δήμους.