Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές σε αγρότες: 487,9 εκατομμύρια ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Ολοκληρώθηκε η καταβολή πληρωμών ύψους 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, ενισχύοντας σημαντικά τον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Αναλυτικά:

208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους.

142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος .

14,9 εκατ. ευρώ σε 33.473 νέους αγρότες για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας .

121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους από τον ΕΛΓΑ.

Μετά και τις τελευταίες καταβολές, το συνολικό ποσό που έχει δοθεί στους αγρότες από την 1η Ιανουαρίου 2025 ανέρχεται σε 3,2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 αναμένονται νέες πληρωμές ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, που θα καλύψουν:

Την Εξισωτική Ενίσχυση 2025

Την Αποπληρωμή του ΜΕΤΡΟ 23

Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΣΣΚΑΠ

Ενισχύσεις de minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές

Επενδυτικές Δαπάνες υπαίθρου

Προκαταβολή 60% ενίσχυσης για απώλειες φυτικού κεφαλαίου από ακραία φαινόμενα μέσω ΕΛΓΑ

Η εξέλιξη αυτή δίνει ανάσα στους παραγωγούς, ενώ οι επόμενες πληρωμές αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.