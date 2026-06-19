Ομοφοβική επίθεση: Ανήλικοι φτύνουν βιτρίνα με σημαίες Pride – Η απάντηση της επιχείρησης

Δεν είναι «αθώες σκανταλιές», αλλά μια συνειδητή πράξη μισαλλοδοξίας. Το Tattoo Clinic Athens, βρέθηκε στο στόχαστρο ομοφοβικών επιθέσεων.

Το περιστατικό συνέβη όταν δύο ανήλικοι, ηλικίας περίπου 12-15 ετών, πέρασαν έξω από το στούντιο και έφτυσαν τη βιτρίνα, σημαδεύοντας συγκεκριμένα τις σημαίες της LGBTQ+ κοινότητας που κοσμούν τον χώρο.

Αντί να υποκύψει στον εκφοβισμό, η ομάδα του Tattoo Clinic Athens επέλεξε τη δύναμη της ορατότητας, δημοσιοποιώντας το γεγονός με μια ηχηρή δήλωση, ξεκαθαρίζοντας ότι οι σημαίες δεν πρόκειται να κατέβουν ποτέ.

«Σήμερα δύο αγόρια, ηλικίας περίπου 12-15 ετών, πέρασαν έξω από το στούντιό μας και έφτυσαν τη βιτρίνα μας, ακριβώς μπροστά από τις σημαίες της LGBTQ+ κοινότητας που έχουμε αναρτημένες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πριν από δύο χρόνια είχαμε δεχθεί ανώνυμη απειλητική επιστολή που απαιτούσε να κατεβάσουμε τις σημαίες μας. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε σοβαρά, ενημερώθηκε η αστυνομία και, μετά από έρευνα και έλεγχο βιντεοληπτικού υλικού, διαπιστώθηκε ότι και τότε εμπλέκονταν ανήλικοι.

Το αναφέρουμε σήμερα γιατί βρισκόμαστε στο μήνα του Pride στην Ελλάδα και γιατί θεωρούμε σημαντικό να μην περνούν τέτοιες πράξεις απαρατήρητες ή να παρουσιάζονται ως «αθώες σκανταλιές».

Η επιχείρησή μας είναι και θα παραμείνει ένας χώρος ανοιχτός, ασφαλής και φιλόξενος για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου, καταγωγή ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Οι σημαίες δεν πρόκειται να κατέβουν.

Η απάντησή μας στον φόβο, στην προκατάληψη και στη μισαλλοδοξία θα συνεχίσει να είναι η ορατότητα, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη.

Με εκτίμηση,

TATTOO CLINIC ATHENS»