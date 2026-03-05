Ομόνοια: Νεκρός 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία – Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Τραγικό θάνατο βρήκε το βράδυ της Πέμπτης ένας 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία όταν έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ξενοδοχείου στην Ομόνοια.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστό ο νεαρός είχε έρθει στην Αθήνα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.
Περίπου στις 9 το βράδυ της Πέμπτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής αιτίες, ο έφηβος έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στην οδό Σολωμού και 3ης Σεπτεμβρίου στην Ομόνοια.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 15χρονος διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Παίδων όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από την Ελληνική Αστυνομία διενεργείται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.
