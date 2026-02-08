Οπαδική επίθεση στο Γαλάτσι: Νέα εξέλιξη στο φως - Προηγήθηκε συμπλοκή και «κυνηγητό» στα στενά

Δύο άτομα δέχθηκαν επίθεση με οπαδικά κίνητρα το βράδυ του Σαββάτου στο Γαλάτσι, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν τραυματισμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό συνδέεται με συμπλοκή που είχε προηγηθεί μεταξύ των δύο νεαρών και ομάδας ατόμων σε απόμερο σημείο στα Τουρκοβούνια.

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, οι δύο πλευρές συναντήθηκαν στο σημείο και ακολούθησε άγρια συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής των δύο νεαρών, ένας από τους δράστες φέρεται να χρησιμοποίησε μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 32χρονο στον γλουτό. Ο τραυματίας κατάφερε να φτάσει μέχρι τον κεντρικό δρόμο, όπου ζήτησε βοήθεια από περαστικούς και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Την ίδια στιγμή, στην αντίθετη πλευρά του δρόμου, οι δράστες καταδίωκαν με αυτοκίνητο τον 25χρονο φίλο του. Αφού τον εντόπισαν, τον ακινητοποίησαν, τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ένας από αυτούς τον απείλησε με όπλο. Στη συνέχεια τον τραυμάτισαν ελαφρά με μαχαίρι στο στήθος, προκαλώντας επιφανειακές εκδορές.

Οι δράστες διέφυγαν με το όχημά τους προς την οδό Αγίας Γλυκερίας, όπου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, πέταξαν το μαχαίρι της επίθεσης σε κάδο απορριμμάτων. Το όπλο εντοπίστηκε αργότερα από αστυνομικούς.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ένας από τους δύο τραυματίες είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε τραυματιστεί σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Περιστέρι από έκρηξη κροτίδας. Η ΕΛ.ΑΣ. συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών της οπαδικής επίθεσης.