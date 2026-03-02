Οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν με ζώνη τον γιο ιδιοκτήτη ταβέρνας

Οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Από την επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για άνδρες ηλικίας 30 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση που αφορά στη Νομοθεσία περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω μαζί με άλλα δύο άτομα, βραδινές ώρες της 28-02-2026 εισήλθαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και προκάλεσαν φραστικό επεισόδιο με επτά θαμώνες που βρίσκονταν εντός, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν ρουχισμό με διακριτικά ομάδας της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μαζί με μέλη της οικογένειάς του παρενέβησαν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, τα τέσσερα άτομα τους εξύβρισαν και τους απείλησαν και έσπασαν τζάμι πόρτας του καταστήματος, ενώ ένας εξ αυτών επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των έτερων δύο εμπλεκομένων στην επίθεση.

