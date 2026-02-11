Οπαδοί συνεπλάκησαν στην Πανεπιστημιούπολη: Δύο τραυματίες

Πάνω από δέκα οπαδοί συνεπλάκησαν στην Πανεπιστημιούπολη το βράδυ της Τρίτης (10/2).

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, στο περιστατικό ενεπλάκησαν συνολικά 10 άτομα, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά ένας 16χρονος και ένας 18χρονος. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και δύο αυτοσχέδια ρόπαλα.