ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή της δίκης του Ξυλούρη για τις 29 Οκτωβρίου για την κατηγορία της απείθειας

Για τις 29 Οκτωβρίου 2026 αναβλήθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο η δίκη του αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη Γιώργου Ξυλούρη, για την κατηγορία της απείθειας, σχετικά με την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το δικαστήριο, στο οποίο βρέθηκε ο κ. Ξυλούρης, ανέβαλε την εκδίκαση στο πρόσωπο της υπεράσπισης του κατηγορούμενου.

Η συγκεκριμένη κατηγορία σε βάρος του, απαγγέλθηκε μετά την διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας που διενεργήθηκε για την απουσία του από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής σχετικά με υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς κλήθηκε για πρώτη φορά, τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο κατηγορούμενος δεν είχε εμφανιστεί στη Βουλή, αποστέλλοντας υπόμνημα στο οποίο είχε επικαλεστεί το δικαίωμα σιωπής.

Η άρνηση του συνδικαλιστή να παρουσιαστεί στην ακρόαση, οδήγησε στο να παραπεμφθεί το θέμα στην Εισαγγελία, ώστε να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει δικαίωμα άρνησης της εξέτασής του ή αν προκύπτει η διάπραξη του αδικήματος της απείθειας.