ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαφορετικές εταιρείες δήλωσαν οικόπεδο ιδιώτη ως βοσκοτόπι στη Μύκονο

Ο Θεόδωρος Μαντάς, δικηγόρος καταγγέλλοντα, μίλησε σήμερα στον Action24 σχετικά με την υπόθεση εντολέα του, ο οποίος διαπίστωσε ότι δύο διαφορετικές εταιρείες, δήλωσαν το οικόπεδό του, ως βοσκοτόπι στη Μύκονο, για να πάρουν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ένα οικόπεδο 130 στρεμμάτων στη Μύκονο, ενώ είναι του εντολέα σας, ξαφνικά διαπιστώνει πως το διαχειρίζονται δύο εταιρείες» ανέφερε αρχικά το ρεπορτάζ για τη νέα αποκάλυψη στο πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Κάθε ημέρα και μία έκπληξη καινούργια. Στο δια ταύτα, έκταση 130 στρέμματα στη Μύκονο, κληρονομική διαδοχή, τίτλοι ιδιοκτησίας σε βάθος δεκαετιών, όπου έκπληκτος πριν το καλοκαίρι, σε διαδικασία του κτηματολογίου που κάνει ο εντολέας μου, διαπιστώνει ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί ως βοσκότοπος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και έχει δηλωθεί για τη χρήση αυτή από δύο διαφορετικές μεταξύ τους εταιρείες» διευκρίνισε ο δικηγόρος.

«Το χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δύο εδρεύουν στη νότια Πελοπόννησο, καμία όμως σχέση με τη Μύκονο. Ο εντολέας μου, έκπληκτος διαπιστώνοντας αυτήν την έκνομη κατάσταση, το πρώτο που σπεύδει να κάνει είναι από τη μία να επικοινωνήσει με τις εταιρείες, από την άλλη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να διασαφηνιστεί η κατάσταση και να απεμπλακεί» συνέχισε ο κ. Μαντάς.

«Παρά τις συνεχείς επικοινωνίες που έκανε, μέχρι αυτήν τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα» κατέληξε.