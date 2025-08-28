ΟΠΕΚΕΠΕ: Έκαναν την Υλίκη «χωράφι» τους - Υπεύθυνοι της ΕΥΔΑΠ βρήκαν φυτοφάρμακα

«Χωράφι» τη Λίμνη Υλίκη φέρεται να είχαν κάνει κτηνοτρόφοι για να πάρουν αποζημιώσεις -από τον ΟΠΕΚΕΠΕ- χιλιάδων ευρώ, με τους επιτήδειους που πήραν τις επιδοτήσεις να εκμεταλλεύονται... τη λειψυδρία στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, αγρότες και κτηνοτρόφοι οικειοποιούνταν την περιουσία του Δημοσίου, δηλώνοντας στρέμματα στη Λίμνη Υλίκη για να παίρνουν αποζημιώσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ ο καθένας, στο πλαίσιο του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι επιτήδειοι -το 2024- είχαν παρατηρήσει πως είχε πέσει η στάθμη του νερού στη Λίμνη, είχαν βγει κοινώς οι παραλίμνιες περιοχές και, έτσι, δήλωσαν 200 στρέμματα. Συγκεκριμένα, όταν αποκαλύφθηκαν τα 2/3 των παραλίμνιων περιοχών, έβαλαν και έσπειραν, ενώ έλαβαν τις επιδοτήσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Χρησιμοποιούσαν ΑΦΜ νεκρών για να παίρνουν επιδοτήσεις

Το πλέον ανησυχητικό στην όλη υπόθεση είναι ότι οι υπεύθυνοι της ΕΥΔΑΠ, που προχώρησαν στους σχετικούς ελέγχους, βρήκαν και φυτοφάρμακα, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό για τη δημόσια υγεία και την κατάποση νερού στην Αττική.

Όσον αφορά τα χρήματα, οι επιδοτήσεις ανήλθαν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Τους... πιο «ευφάνταστους» τρόπους φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν οι επιτήδειοι για να πάρουν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το Open να αποκαλύπτει πως εκμεταλλευόντουσαν και τα ΑΦΜ ανθρώπων οι οποίοι είχαν φύγει από τη ζωή.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, δήλωναν τα ΑΦΜ ανθρώπων που είχαν πεθάνει εδώ και 10 χρόνια, για να παίρνουν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το φαινόμενο να παρατηρείται στην Εύβοια και στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούσαν τα ΑΦΜ τους, κατασκεύαζαν τα μισθωτήρια με τα στοιχεία τους και τις εκτάσεις αυτές τις χρησιμοποιούσαν, για να πάρουν τις επιδοτήσεις από τον Οργανισμό με τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομία να βρίσκονται σε εξέλιξη.