ΟΠΕΚΕΠΕ: Να κριθούν ένοχοι 14 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο Εισαγγελέας

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην δίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον εισαγγελέα να προτείνει την ενοχή 14 κατηγορουμένων που φέρονται ότι τους χορηγήθηκαν παράνομα αγροτικές επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κατηγορούμενοι, που κατάγονται κυρίως από την Κρήτη, φέρονται ότι είναι μπλεγμένοι σε υποθέσεις επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους από 5.000 εώς 40.000 ευρώ.

Έξι κατηγορούμενοι δικάζονται για το αδίκημα της απόπειρας απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, δύο για τετελεσμένη απάτη και υπόλοιποι για συνέργεια στην απάτη.

Σύμφωνα με την δικογραφία, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβαιναν από το 2020 και τα ποσά επιδοτήσεων αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων, τις οποίες δήλωναν πως νοίκιαζαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε καλή γεωργική κατάσταση.

Μπροστά στον εισαγγελέα βρέθηκαν δύο από τους κατηγορούμενους ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους, με τον εισαγγελέα της Έδρας, που είναι ο εντεταλμένος ευρωπαίος εισαγγελέας, Διονύσης Μουζάκης, να ζητά την ενοχή όλων αλλά και την αναγνώριση ελαφρυντικού σε έναν κατηγορούμενο επειδή επέστρεψε τα χρήματα.

Εισαγγελέας ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κινητοποιήθηκε έλεγχος λόγω ευτελών ποσών εκμίσθωσης»

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στη δημοσιότητα κάποιους μήνες, εκκρεμούν στα ακροατήρια αρκετές υποθέσεις. Ειδικά οι υποθέσεις που αφορούν το εθνικό απόθεμα, δείχνουν μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπό προϋποθέσεις μειώνονταν τα χρήματα που έπρεπε να λάβουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι» τόνισε ο Εισαγγελέας.

Όπως επεσήμανε ο κ. Μουζάκης, «η δικογραφία σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διενήργησε έλεγχο μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων του. Τα δηλωθέντα αγροτεμάχια βρίσκονται σε άλλες περιοχές με εξαίρεση μια περίπτωση. Το ποσό εκμίσθωσης ήταν ευτελές και όλα αυτά ήταν ενδείξεις που κινητοποίησαν τον έλεγχο. Οι δε εκμισθωτές δήλωσαν μόνο εκείνη τη χρονιά ως ιδιοκτησία τους τις εκτάσεις».

Αναφερόμενος στην δικογραφία, ο εισαγγελέας ανέλυσε για καθέναν κατηγορούμενο, μεταξύ των οποίων και ηθοποιός, τα στοιχεία. Ενδεικτικά, όπως είπε, η πρώτη κατηγορούμενη δήλωσε εκτάσεις στην Ροδόπη με μηνιαίο μίσθωμα 30 ευρώ.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε εκτάσεις στα Γρεβενά, όπου και πάλι τα προηγούμενα έτη είχαν διανεμηθεί σε 15 κτηνοτρόφους, με συνολικά μίσθωμα 10 ευρώ μηνιαίως και δεν διαπιστώθηκε ζωικό κεφάλαιο για εκμετάλλευση των βοσκότοπων.

Ο τρίτος κατηγορούμενος δήλωσε αγροτεμάχια στο Γαλαξίδι Φωκίδας, ενώ το προηγούμενο έτος και πάλι είχαν κατανεμηθεί σε 14 κτηνοτρόφους. Ο φερόμενος ως εκμισθωτής το είχε δηλώσει επίσης μόνο μία χρονιά στο Ε9 του.

Ο τέταρτος κατηγορούμενος ενοικίασε με 10 ευρώ μηνιαίως, εκτάσεις στα Γρεβενά που και πάλι είχαν μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια σε κτηνοτρόφους. «Οι 7 στους 8 έχουν κάνει αιτήσεις μέσω του ίδιου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, ενώ οι περισσότεροι έχουν νοικιάσει από τον ίδιο εκμισθωτή» ανέφερε.