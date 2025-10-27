ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίζεται ο αρχηγός της οργάνωσης για τις απάτες - Στους δέκα οι προφυλακισθέντες

Την προφυλάκιση του φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής ομάδας που δρούσε στους «κόλπους» του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν οι εισαγγελείς, ανεβάζοντας τον αριθμό των προφυλακίσεων στους δέκα.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος κατ' ομοφωνία εισαγγελέα και ανακριτή. Ο «αρχηγός», που δρούσε με έδρα τα Γιαννιτσά, στην απολογία του ομολόγησε ορισμένες πράξεις από αυτές που του έχει αποδώσει η ελληνική Δικαιοσύνη, λέγοντας:

«Παραδέχομαι ότι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια .Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν γίνεται να μας βαφτίζετε εγκληματική οργάνωση»

«Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», συμπλήρωσε.

Σήμερα Δευτέρα (27/10) ολοκληρώνονται οι απολογίες των συνολικά 37 συλληφθέντων για την υπόθεση. Τον δρόμο της φυλακής πήραν και δύο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση χθες (26/10).

Πρόκειται για δύο αδέρφια, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στηθεί γύρω από τη λειτουργία του οργανισμού.

Χθες απολογήθηκαν ακόμη έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και πρόσωπα που, σύμφωνα με τις αρχές, ανήκουν στον στενό πυρήνα της ηγετικής ομάδας της οργάνωσης.

Το Σάββατο προφυλακίστηκαν δύο άτομα που φέρονται ως ενεργά μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα το οποίο, κατά τη δικογραφία, δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Ακόμη προφυλακιστέα κρίθηκε και μια γυναίκα 53 ετών και ένας ακόμη άνδρας κατηγορούμενος, ο οποίος από τα στοιχεία, εμφανίζεται να έχει πολλές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με τον οποίο μάλιστα συνδέεται και με οικογενειακή σχέση.



Κατά περίπτωση σε βάρος των 37 συλληφθέντων η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα έχει ασκήσει ποινική δίωξη για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία η ζημιά για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των κατηγορούμενων ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο Δεύτερα.