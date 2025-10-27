Νέα Χαλκηδόνα: Παρανάλωμα έγιναν αυτοκίνητα έκθεσης - Κουκουλοφόροι φάνηκαν να πετούν μολότοφ

Δολιοφθορά με τεράστιο κόστος έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη Νέα Χαλκηδόνα, με αυτοκίνητα έκθεσης που βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο, να παίρνουν με τη σειρά φωτιά και να παραδίδονται στις φλόγες.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική με 12 άντρες και 4 οχήματα, για να δώσει τέλος στις φωτιές που εκδηλώθηκαν σε 12 διαφορετικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα εννέα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, ενώ σύμφωνα με μάρτυρες, ακούστηκαν εκρήξεις πριν την εκδήλωση της φωτιάς. Η κάμερα της επιχείρησης έχει επίσης καταγράψει 3 άτομα με κουκούλες και μαύρα ρούχα να κινούνται πεζοί και να πετούν μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό.