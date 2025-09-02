ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώην αντιπεριφερειάρχης πήρε αποζημίωση για ντομάτες που δεν καταστράφηκαν από τον Daniel

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις, με το Mega να κάνει λόγο πως πρώην αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας και στενός συνεργάτης του Κώστα Αγοραστού, πήρε αποζημίωση για ντομάτες που δεν καταστράφηκαν από την κακοκαιρία Daniel.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, αφού πέρασε η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, τρεις αγρότες από της περιοχής, μεταξύ αυτών και ο πρώην αντιπεριφερειάρχης, μπήκαν στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις σχετικά με την «κατεστραμμένη» τους περιουσία.

Ειδικότερα, το περιστατικό καταγράφηκε από τις 4 έως τις 12 Οκτωβρίου του 2023, με τους τρεις αγρότες να παίρνουν ως αποζημίωση πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, με τον έναν εξ' αυτών να «εκτελούσε» εκείνη την περίοδο χρέη αντιπεριφερειάρχη.

Οι Αρχές, πιο συγκεκριμένα, διερευνούν εάν υπήρχαν στην πραγματικότητα οι ντοματιές ή όχι, καθώς όταν έγινε ο Daniel δήλωσαν ότι καταστράφηκαν οι ντομάτες από την κακοκαιρία και έλαβαν αποζημιώσεις.

Στη νέα δικογραφία βρίσκονται ονόματα νυν και πρώην υπουργών αλλά και άλλα πρόσωπα που υπήρχαν στην παλιά δικογραφία, αναφέρουν σχετικά πληροφορίες του Mega για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

