ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε τελική φάση οι έρευνες για τις επιδοτήσεις - Στο μικροσκόπιο 3 εγκληματικές οργανώσεις

Σε τελική φάση βρίσκονται οι έρευνες που διεξάγονται από την οικονομική αστυνομία για 3 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι έλαβαν υπέρογκα χρηματικά ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την μορφή επιδοτήσεων, καταθέτοντας πλαστά δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η πρώτη περίπτωση αφορά σε μία 10μελή οικογένεια, από το Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα 400.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως έδρασαν ως εξής: παρουσίαζαν εικονικές μισθώσεις αγροτεμαχίων και πλαστές κληρονομιές. Στις έρευνες των αρχών συγκαταλέγεται και ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, πληροφορίες κάνουν λόγο για μία 4μελή οικογένεια από τα Τρίκαλα, τα μέλη της οποίας φέρεται να εισέπραξαν σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ, υπό μορφή επιδοτήσεων, δηλώνοντας ότι είχαν στην κατοχή τους πλαστό αριθμό ζώων.

Η τρίτη υπόθεση αφορά μία 73χρονη από την Κοζάνη, η οποία κατηγορείται ότι έλαβε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ως επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, το ΑΦΜ της είχε μπλοκαριστεί νωρίτερα για την υπόθεση, ωστόσο αφού ελέγχθηκε από τους εσωτερικούς μηχανισμούς του Οργανισμού, εισέπραξε κανονικά το ποσό.

Τις επόμενες ημέρες, ο εισαγγελέας που εποπτεύει την αστυνομία, Δημήτρης Γκύζης, αναμένεται να υπογράψει διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων σε δύο αγροτοσυνδικαλιστές που συμμετέχουν στις αγροτικές κινητοποιήσεις.