ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή πρόσωπο που φέρεται να έχει καίριο ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης

Ακόμη ένα πρόσωπο οδηγείται στη φυλακή ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές συνεχίζουν την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την έρευνα, είχε αναπτύξει συστηματική δράση στον χώρο των αγροτικών ενισχύσεων.

Πρόκειται για τον 40ό κατά σειρά κατηγορούμενο, ο οποίος συνελήφθη βάσει εντάλματος που εκδόθηκε με τη σύμφωνη γνώμη τόσο του ανακριτή όσο και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Σύμφωνα με το dikastiko.gr ο συγκεκριμένος άνδρας θεωρείται ότι διατηρούσε καίριο ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης και χθες κλήθηκε να απολογηθεί για τις επιδοτήσεις που φέρεται να εισέπραξε χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μέχρι στιγμής 14 άτομα έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενα.

Σταδιακά περνούν το ανακριτικό κατώφλι και άλλα πρόσωπα από τους συνολικά 125 που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Ήδη, δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Πρόκειται για άτομα που φέρονται να εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτικών εκτάσεων, λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις χωρίς να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχαν συλληφθεί συνολικά 37 άτομα, που δρούσαν σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο Κρήτης.

Με την ολοκλήρωση των απολογιών τους τον περασμένο Οκτώβριο, 13 κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ μια γυναίκα, πρώην σύζυγος του αρχηγού της οργάνωσης, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι». Οι υπόλοιποι 23 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.