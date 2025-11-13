«Βόμβα» Λαζαρίδη στη Βουλή: Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ερευνάται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, εμπλοκή κομματικών στελεχών στις ερευνώμενες διαδικασίες των πληρωμών των ευρωπαϊκών πόρων μέχρι και εσωκομματικές ισορροπίες περιλάμβανε η αντιπαράθεση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στη συζήτηση που εξελίσσεται στην ολομέλεια για τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων από την επιζωοτία της ευλογιάς.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε σκοτεινά κέντρα υποβολής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως κόμβοι παρανομίας, αποτελώντας τη μήτρα της διαπλοκής και της χειραγώγησης των αγροτικών ενισχύσεων, αναφέρθηκε στην εξάρτηση του Οργανισμού από τον Τεχνικό Σύμβουλο που μπήκε στον Οργανισμό το 2010, επί εποχής ΠΑΣΟΚ. «Σύμφωνα με επίσημη καταγγελία που έχει κατατεθεί στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον κ. Τσιάρα, ένα από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων, που κατονομάζονται ρητά για το ρόλο τους, είναι αυτό του Σταύρου Βαβία.

Το κέντρο αυτό έχει την έδρα του στην Ορεστιάδα, αλλά έχει δραστηριότητα σε ολόκληρο το νομό Έβρου. Για το θέμα έχει ξεκινήσει τόσο η ελληνική δικαιοσύνη όσο και η ευρωπαϊκή εισαγγελία, έρευνα και είναι σε διερεύνηση και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό το όνομα κάτι πρέπει να σας θυμίζει. Για όλους όσους δεν το γνωρίζουν ο κ, Σταύρος Βαβίας ήταν το 2023 υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Έβρο και μέχρι σήμερα παραμένει αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να απομακρύνει το συγκεκριμένο στέλεχος από κάθε θέση ευθύνης στο κόμμα του.

«Για άλλη μια φορά η στριμωγμένη Νέα Δημοκρατία, το μόνο που έχει να κάνει είναι να ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και επέκρινε τη ΝΔ ότι ανθρώπους που έχουν αποδειχθεί αθώοι τους κυνηγάει, σε μια προσπάθεια να ισοσκελίσει αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση. «Εσείς όταν στριμωχτήκατε στείλατε τους βουλευτές σας στο σπίτι τους και τους είπατε, όποιος είναι να ψηφίσει με επιστολική ψήφο, για να ελέγχει ο κ. Μητσοτάκης αν θα ψηφίσουν αυτό που ήθελε. Μιλάτε λοιπόν εσείς και σας έχει ξεφτιλίσει ο πρόεδρος σας με αυτό τον τρόπο και εσείς το ανέχεστε; και μας κάνετε μαθήματα δημοκρατίας;», είπε ο κ. Γερουλάνος και σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, συνδρομή σε υπεξαίρεση, υποκίνηση στη διάπραξη αυτών των αδικημάτων και αυτή είναι μια δικογραφία που "κυνηγάει την κυβέρνηση" γιατί μιλάει για στελέχη της ΝΔ.

«Απάντηση δεν έλαβα», σχολίασε ο Μακάριος Λαζαρίδης και πρόσθεσε ότι είναι ο ίδιος ο κ. Γερουλάνος που έχει πει ότι υπάρχει ζήτημα εσωκομματικής δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ και άρα μαθήματα δημοκρατίας στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να απευθύνονται.

«Καταφέρατε να εξευτελίσετε μια συζήτηση, κατά την οποία είχε κρατηθεί ένα επίπεδο», είπε ο Παύλος Γερουλάνος και επέμεινε ότι συνεχίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ να κατηγορεί πρόσωπα, για τα οποία δεν υπάρχει δικογραφία. «Όταν έχει ο βουλευτής δικαίωμα να ψηφίσει μυστικά και εσείς φεύγετε από την ψηφοφορία, για να ψηφίσετε με επιστολική ψήφο φανερά, ξεφτιλίζετε την κοινοβουλευτική δημοκρατική διαδικασία», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και σε σχέση με την καταγγελία του κ. Λαζαρίδη, απάντησε: «Ο πρόεδρος μας έχει δηλώσει ‘δεν θα ζητήσουμε τίποτα παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε για οποιοδήποτε δικό μας στέλεχος, αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία έρθουν με μια δικογραφία στη Βουλή. Εφόσον υπάρξουν, την ίδια στάση που έχουμε απέναντί σας, θα έχουμε και απέναντι στους δικούς μας βουλευτές. Και σας ρωτάω, εσείς μπορείτε να το πείτε αυτό; σας δόθηκε η ευκαιρία να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και σε αυτή την ευκαιρία, εσείς γυρίσατε την πλάτη. Και μας δίνετε μαθήματα δημοκρατίας! Θα έπρεπε να ντρέπεστε!».

«Έχουμε παραδεχθεί ότι δεν τρέξαμε τόσο γρήγορα, τόσο αποτελεσματικά, τόσο αποφασιστικά, αλλά πολλές από τις υποθέσεις που σήμερα συζητάμε, θα έπρεπε να τις είχε στείλει στη δκαιοσύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, από το 2017-2018, γιατί τότε ξεκίνησαν. Και έπρεπε να έρθει αυτή η παράταξη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να αρχίσει να στέλνει υποθέσεις στην ελληνική δικαιοσύνη, πολύ πριν συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», είπε ο κ. Λαζαρίδης.

«Εξηγείστε μας πως γίνεται να υπηρετεί σήμερα στο μέγαρο Μαξίμου, να υπηρετεί ως σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη κάποιος που ο κύριος Βορίδης, πρώην υπουργός, τον θεωρεί αναξιόπιστο», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και σημείωσε «ο κ. Βάρρας όταν ξεκίνησε να αναζητά την αλήθεια για το πλιάτσικο εκατομμυρίων ευρώ από γαλάζιες ακρίδες αποπέμφθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την επόμενη μέρα παρουσιάστηκε στο μέγαρο Μαξίμου». Ο κ. Γιαννούλης κατηγόρησε για θράσος τον Μακάριο Λαζαρίδη που κουνάει το δάχτυλο στην αντιπολίτευση, τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Βαγγέλη Αποστόλου.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης σχολιάζοντας αναφορά του κ. Γιαννούλη ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα με τη δημοκρατία, δήλωσε: «Ξέρετε πρόβλημα δημοκρατίας έχουν εκείνα που αλλάζουν τον εκλεγμένο από τη βάση αρχηγό τους και εκλέγουν έναν άλλο σε μπουζουξίδικο. Επίσης, πρόβλημα δημοκρατίας έχουν κόμματα που αυτοκαταργούνται με μια δήλωση του προέδρου τους και προσχωρούν σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει».

«Δεν συχνάζω, ούτε σε μπουζουξίδικα, ούτε σε σκυλάδικα. Ακούω όμως συνεντεύξεις πρώην πρωθυπουργών που χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση που στηρίζετε ως χρησιθήρες, βολεμένους στις καρέκλες τους και ανθρώπους που δεν έχουν καμία ευαισθησία για το μέλλον αυτού του τόπου», είπε ο κ. Γιαννούλης και κατηγόρησε τον Μακάριο Λαζαρίδη ότι μεταφέρει στην αίθουσα της Βουλής τον «πολιτικό βούρκο» αντί να δώσει απαντήσεις, εκ μέρους του κόμματος του, για τα "κλεψιμαίικα" και να απολογηθεί για την ολιγωρία και την αδράνεια.

«Εκπλήσσομαι για την υποστήριξη στον πρώην πρωθυπουργό, τον κ. Αντώνη Σαμαρά, στον άνθρωπο που μαζί με άλλους εννέα πολιτικούς, τον κρεμάσατε στα μανταλάκια και θέλατε να τους κλείσετε στη φυλακή, για την υπόθεση Novartis. Αιδώς Αργείοι!», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

«Όταν ακούς τον άνθρωπο που εκπροσωπεί την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι η κυβέρνηση αντέδρασε έγκαιρα και αποτελεσματικά, δηλαδή συγνώμη, δεν μας έχει μείνει στομάχι από τα γέλια. Κάναμε καινούργιο συκώτι! Η κυβέρνηση αντέδρασε έγκαιρα και αποτελεσματικά; Στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Στον πρωτογενή τομέα; Που τα λέτε αυτά ρε παιδιά;», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας και πρόσθεσε ότι σκάνε τα σκάνδαλα το ένα μετά το άλλο, αλλά κατά τη Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δεν έχει καμία ευθύνη. «Δηλαδή, τι σόι έγκαιρα και αποτελεσματικά αντιδράσατε και ο πρωθυπουργός φεύγει από τα χωράφια; Κλαίει κόσμος! Δεν το καταλαβαίνετε;», είπε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

«Η θέση των αγροτοκτηνοτρόφων θα επιδεινωθεί ραγδαία με την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που τώρα συζητιέται», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθαβασόπουλος και πρόσθεσε ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι σκάνδαλο που έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό το σκάνδαλο αναπτύχθηκε πάνω στο έδαφος του σάπιου συστήματος με λίπασμα την πολιτική της ΕΕ, η οποία ΕΕ αποτελεί και τον ορισμό της διαφθοράς και της διαπλοκής». Σε βάθος χρόνου και από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα άδειο κουφάρι και πάνω σε αυτό σκυλέψανε οι αγροτικοί συνεταιρισμοί-ΑΕ, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι τράπεζες, είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ και τόνισε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε πάνω σε αυτό το κουφάρι, με τις ευλογίες όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν και της ΕΕ.

«Το να έρχεστε εσείς μετά από πέντε χρόνια και να μας λέτε «θέλουμε νέο μοντέλο ελέγχων» πρώτα απ' όλα δεν σας πιστεύει κανένας», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος και πρόσθεσε, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση: "Δεν σας πιστεύει κανένας, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ με Βάρρα και Σημανδράκο πήγε να κάνει αυτούς τους ελέγχους και εσείς τους διώξατε. Και εσείς μετά κάνατε τα πάντα για να πληρώσετε δεσμευμένα ΑΦΜ, εσείς κάνατε τα πάντα για να στηρίξετε τις απάτες και σήμερα έχετε τινάξει στον αέρα τον αγροτικό κόσμο. Και έρχεστε εδώ να μας πείτε να σας στηρίξουμε. Αυτά που συζητάμε είναι ασπιρίνες μπροστά σε αυτά που έχετε καταφέρει. Και απαντήστε αν μπορείτε πότε θα γίνουν οι πληρωμές».