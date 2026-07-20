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«Όποιος έχει τη μπάλα, βάζει γκολ»: Η ατάκα του Μητσοτάκη που παρομοίασε τη ΝΔ με την Ισπανία στο Μουντιάλ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ συνέκρινε την Νέα Δημοκρατία με τη νικήτρια του Μουντιάλ, Ισπανία.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ | EUROKINISSI
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την αθλητική επικαιρότητα και την νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής με 1-0, επιχείρησε να παρομοιάσει την νικήτρια ομάδα της διοργάνωσης με τη Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα κάνει λόγο περί πρωτοβουλίας κινήσεων, καλής φυσικής κατάστασης, αλλά και την αναγκαιότητα της «ομάδας» στην διαδικασία των εκλογών. Επιπλέον ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι ομάδες κερδίζουν, όχι οι δήθεν σταρ».

«Ίσως με ένα τρόπο και εμείς να θυμίζουμε λίγο τη νικήτρια του Μουντιάλ, Ισπανία. Τι έκανε η Ισπανία; Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας δηλαδή πρωτοβουλία κινήσεων. Οταν έχεις τη μπάλα εσύ θα βάλεις γκολ. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων».

Εχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Μπορούμε να αντέξουμε αυτό το μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 και έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς. Και είμαστε πρώτα από όλα ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν, όχι οι δήθεν σταρ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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