Όπου φύγει φύγει οι εκδρομείς της Πρωτομαγιάς: Αυξημένη η κίνηση στα διόδια

Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση προς τις Εθνικές Οδούς, αφού οι χιλιάδες εκδρομείς του τριημέρου της Πρωτομαγιάς αποχαιρετούν την πρωτεύουσα προς πάσα κατεύθυνση.

Στα διόδια της Ελευσίνας η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη από τις εννέα σήμερα το πρωί και όσο περνά η ώρα πυκνώνει αισθητά.

Η έξοδος ξεκίνησε από το απόγευμα της Πέμπτης, αλλά όπως είναι φυσικό συνεχίζεται και σήμερα. Στα ΚΤΕΛ έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η ροή των οχημάτων έχει αυξηθεί αισθητά, με περίπου 30 αυτοκίνητα ανά λωρίδα να περνούν τα διόδια, περιμένοντας ωστόσο για σχετικά σύντομο χρόνο, πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.

Η κίνηση στις εθνικές οδούς αναμένεται να παραμείνει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η έξοδος των εκδρομέων συνεχίζεται σταδιακά.