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Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε σορός μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (19/7) κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο.

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Ασθενοφόρο. | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (19/7) κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στη θέση Μαυραχώματα, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 20:00 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Η φωτιά όπως αναφέρει το thestival.gr εκδηλώθηκε αρχικά στο Ι.Χ. και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη γύρω χαμηλή βλάστηση. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός ατόμου εκτός του οχήματος.

Η σορός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και τα αίτια θανάτου του ατόμου που εντοπίστηκε στο σημείο.
 

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