Μουντιάλ 2026: «Χ@@@ηκα από τον φόβο μου» - Η αντίδραση Ισπανού παίκτη όταν ο Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή

Όσο η Ισπανία πανηγύριζε ξέφρενα τον δεύτερο τίτλο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά την νίκη επί της Αργεντινής στη Βόρεια Αμερική, δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή του ο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να απονείμει τα μετάλλια και το τρόπαιο στους παίκτες. Και ήταν αρκετοί αυτοί που δεν χάρηκαν και τόσο πολύ..

Μετά από έναν απαιτητικό αγώνα, στον οποίο οι δύο ομάδες μάχονταν για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η ισπανική ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε επικράτησε με 1-0 της μαχητικής Αργεντινής στην παράταση.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, συνοδεύτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή τη στιγμή που οι Ισπανοί σήκωναν το τρόπαιο.

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Ωστόσο, ένας από τους παίκτες της Ισπανίας που αντάλλαξε χειραψία μαζί του, ο Μαρκ Κουκουρέγια, προέβη σε μια αποκαλυπτική, αλλά αληθινή δήλωση, με αφορμή την απρόσκλητη εμφάνιση του Τραμπ.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι, η Τσέλσι και η Παρί Σεν Ζερμέν αναμετρήθηκαν στο στάδιο MetLife για τις ανάγκες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Προς έκπληξη πολλών, οι «Μπλε» επικράτησαν με 3-0 επί των πρωταθλητών Ευρώπης, χάρη σε δύο γκολ του Κόουλ Πάλμερ και το τελικό χτύπημα του Ζοάο Πέδρο, κατακτώντας έτσι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Κατά τη διάρκεια της τελετής μετά τον αγώνα, ο Τραμπ απένειμε τα μετάλλια και το τρόπαιο στους νικητές, όπως είχε κάνει και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, παρέμεινε ανάμεσα στους παίκτες την ώρα που εκείνοι σήκωναν το τρόπαιο, προκαλώντας την απορία αστέρων όπως ο Πάλμερ.

Ο Ισπανός Κουκουρέγια, ο οποίος αποχώρησε από την Τσέλσι για τη Ρεάλ Μαδρίτης το φετινό καλοκαίρι, ήταν ένας από εκείνους που απορούσαν γιατί ο Τραμπ παρέμεινε ακριβώς δίπλα στον αρχηγό Ρις Τζέιμς, την ώρα που εκείνος σήκωνε ψηλά το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ο αριστερός μπακ δήλωσε: «Μας είχαν πει ότι, κατά κανόνα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ερχόταν να μας απονείμει το τρόπαιο και ότι δεν θα μπορούσαμε να το σηκώσουμε μέχρι να αποχωρήσει. Ήμασταν όλοι εκεί και περιμέναμε να φύγει – αλλά ο τύπος δεν ήθελε να φύγει – και μάλιστα, όταν τον κοιτάξαμε, μας είπε: "Σηκώστε το, εγώ θα μείνω εδώ"».

«Αναρωτιόμουν ποιος θα τολμούσε να του πει κάτι, ξέρεις... Είχα χ@στεί πάνω μου από τον φόβο μου», πρόσθεσε.

Που να ήξερε ότι ο «εφιάλτης» του θα γινόταν ξανά πραγματικότητα, μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου..