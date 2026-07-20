Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Ξέσπασε ο Νίκος Πλακιάς - «Μυαλό δε βάζεις»

Την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος ζήτησε συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών του ΟΣΕ στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Για τον κατηγορούμενο πρώην Διευθυντή Διεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης ζητήθηκε η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος για λόγους αντιφατικότητας και ασάφειας επισημαίνοντας πως οι φερόμενες παραλείψεις που του αποδίδονται στο κατηγορητήριο σχετικά με την συντήρηση συστημάτων έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ.

Σε μια αποστροφή του λόγου του ο συνήγορος ανέφερε πως στελέχη του ΟΣΕ είναι «άσχετα» με τα διερευνώμενα αδικήματα προκαλώντας την αντίδραση του κ. Νίκου Πλακιά, πατέρα των διδύμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή.

Αυτή τη στιγμή η εισαγγελέας προτείνει επί των αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης για αναβολή της δίκης για τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του διευθυντή συντήρησης του ΟΣΕ Ζαχαρία Στουρνάρα επικράτησε ένταση στην αίθουσα, με τον Νίκο Πλακιά να αντιδρά έντονα απευθυνόμενος προς την πλευρά της υπεράσπισης, ενώ παρέμβαση έκανε και η Μαρία Θεοδωρή, σύμφωνα με το onlarissa.gr. Η πρόεδρος του δικαστηρίου διέκοψε τη διαδικασία, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέας παρέμβασης θα απομακρυνθεί όποιος διαταράξει την τάξη.

Νίκος Πλακιάς: «Μυαλό δε βάζεις. Σίχαμα…».

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Ελευθερία» ο κύριος Πλακιάς τόνισε ότι «ο τυχαίος επιβάτης δεν είναι άσχετος, ο Στουρνάρας ήταν ο μπράβος του υφουπουργού Παπαδόπουλου».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ίδιος κατευθύνθηκε προς τον κ. Στουρνάρα και τον πλησίασε στο εδώλιο των κατηγορουμένων λέγοντας «ήρθες και εδώ, μυαλό δε βάζεις. Σίχαμα…».

Ταυτόχρονα, ο Δημήτρης Ιωαννίδης κατήγγειλε ότι ο εντολέας του Ζαχαρίας Στουρνάρας δέχθηκε, όπως είπε, όχι μόνο λεκτική αλλά και σωματική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε δύο κλοτσιές μέσα στη δικαστική αίθουσα. Ανέφερε ακόμη ότι οι κατηγορούμενοι δεν μπορεί να καλούνται να παρίστανται αυτοπροσώπως για να δέχονται επιθέσεις και χλευασμό. Η πρόεδρος απάντησε ότι είναι αρμοδιότητα του δικαστηρίου να ακούει κάθε κατηγορούμενο.

Η ένταση συνεχίστηκε και μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης και της πλευράς της κατηγορίας. Ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε προς τον εντολέα του ότι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μπορεί να αποχωρήσει από την αίθουσα, με συνηγόρους της άλλης πλευράς να απαντούν: «Μας απειλεί ότι θα αποχωρήσει, ας αποχωρήσει».