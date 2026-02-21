Ώρες αγωνίας στο Βελούχι: Σταματούν λόγω κακοκαιρίας οι έρευνες για τον εντοπισμό του ορειβάτη

Ώρες αγωνίας βιώνει η τοπική κοινωνία της Λαμίας, καθώς μέχρι στιγμής η έρευνα για τον εντοπισμό 74χρονου ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στο Βελούχι, περίπου στις 17.30, δεν έχει αποδώσει καρπούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που είχε μεταβεί στην περιοχή ώστε να ανέβει στην «Ψηλή Κορφή» που είναι και η κορυφή του βουνού.

Κατά τη διάρκεια της ανάβασης, ο 74χρονος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ότι δεν θα συνεχίσει μέχρι την κορυφή και πως θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, περιμένοντας την επιστροφή τους.

Ωστόσο, όταν οι υπόλοιποι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο προκαθορισμένο σημείο. Αμέσως έσπευσαν να τον αναζητήσουν στην ευρύτερη περιοχή, ωστόσο χωρίς να τα καταφέρουν.

Άρχισαν να ανησυχούν περισσότερο όταν διαπίστωσαν ότι το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε κανονικά, χωρίς όμως να απαντά στις κλήσεις. Τότε ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Συμμετοχή στην επιχείρηση λαμβάνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ευρυτανία, ενώ έχουν ενισχυθεί από ειδικές ομάδες της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία και της 8ης ΕΜΑΚ από τη Λάρισα.

Στο σημείο συνδράμουν εθελοντικές διασωστικές ομάδες, καθώς και τρία drones, δύο ιδιωτών και ένα της Πυροσβεστικής που επιχειρούν να βρουν ίχνη του αγνοούμενου από ψηλά.

Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στις δυνάμεις να επιτελέσουν το έργο τους. Η πυκνή και σφοδρή χιονόπτωση στο Βελούχι καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη την κίνηση στο βουνό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Για τον λόγο αυτό, οι επίγειες έρευνες διακόπηκαν προσωρινά, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή και να συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να συνεχιστεί η επιχείρηση εντοπισμού.