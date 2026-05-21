Ώρες αγωνίας στον Όλυμπο: «Χτενίζουν» τις χαράδρες στα 2.800 μέτρα για τον αγνοούμενο Ισπανό

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, καθώς άκαρπες παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα οι αγωνιώδεις προσπάθειες εντοπισμού του, παρά τη γιγαντιαία επιχείρηση που έχει στηθεί από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο νεαρός άνδρας αναχώρησε μόνος του από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» με στόχο την κατάκτηση του Μύτικα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο 25χρονος αγνόησε τις αυστηρές συστάσεις άλλων ορειβατών να μην επιχειρήσει την ανάβαση, καθώς δεν διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το μόνο που έκανε ήταν να ενημερώσει τους γονείς του για τα σχέδιά του, προτού χαθούν οριστικά τα ίχνη του.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης επικεντρώνεται στα 2.800 μέτρα. Πρόκειται για το υψόμετρο όπου εθεάθη για τελευταία φορά πριν από δύο 24ωρα από ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών, οι οποίοι ήταν και αυτοί που έδωσαν το ακριβές στίγμα στις Αρχές. Στο σημείο επιχειρούν εντατικά 18 στελέχη της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ, συνεπικουρούμενα από δύο εθελοντές και τρία drones, τα οποία «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή τις δύσβατες κορυφές του «βουνού των Θεών».

Το έργο των διασωστών καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο λόγω των ραγδαία μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών που επικρατούν ψηλά στον Μύτικα, με χαρακτηριστικά την πυκνή ομίχλη και τις ισχυρές χιονοπτώσεις.

Αργά το απόγευμα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη μετατόπιση των ερευνών στις απόκρημνες χαράδρες του Ολύμπου. Εφόσον δεν υπάρξει θετική εξέλιξη μέσα στη σημερινή ημέρα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα διανυκτερεύσουν στο καταφύγιο «Αγαπητός», προκειμένου να επανεκκινήσουν την επιχείρηση με το πρώτο φως της επόμενης ημέρας.