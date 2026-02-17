Μενού

Ορεστιάδα: Προφυλακίστηκε 26χρονος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Προφυλακιστέος κρίθηκε 26χρονος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία στην Ορεστιάδα. Θα μεταχθεί στις φυλακές Γρεβενών

pornografia
Προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε 26χρονος ιδιωτικός υπάλληλος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στην Ορεστιάδα για παράβαση του άρθρου 348 Α περί πορνογραφίας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύλληψη έγινε στo πλαίσιo της επιχείρησης «Άρτεμις» που πραγματοποιήθηκε και σε άλλες 3 πόλεις της χώρας το διάστημα 7-12 Φεβρουαρίου (Σάμο, Χανιά και Λάρισα) από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος και εν προκειμένω με την συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας.

Ο 26χρονος θα μεταχθεί στις φυλακές Γρεβενών.

