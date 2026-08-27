Οργή κτηνοτρόφων στη Λέσβο: Έκαναν «ντου» στην Περιφέρεια και ζήτησαν παραιτήσεις

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (27/08) στην έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κτηνοτρόφων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από την Περιφέρεια και την κυβέρνηση να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της νόσου, την οικονομική στήριξη των πληγέντων παραγωγών και την εξασφάλιση ζωοτροφών για τις μονάδες που εξακολουθούν να λειτουργούν.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας επικράτησε ένταση, όταν οι κτηνοτρόφοι επιχείρησαν να εισέλθουν στο κτίριο της Περιφέρειας. Αρχικά η είσοδός τους εμποδίστηκε, ωστόσο στη συνέχεια ομάδα συγκεντρωμένων κατάφερε να μπει στο εσωτερικό και να φτάσει μέχρι την αίθουσα συνεδριάσεων.

Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν έντονα προς τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, ζητώντας να δοθούν άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις στα αιτήματά τους.

Παράλληλα, απαίτησαν την απομάκρυνση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη για τον πρωτογενή τομέα, Αναστασίας Αντωνέλλη, καθώς και την παραίτηση του διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, καταλογίζοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες καθυστερήσεις και ελλιπή διαχείριση της κατάστασης.

Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, μεγάλος αριθμός ζώων έχει ήδη θανατωθεί στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της νόσου. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι οι απώλειες έχουν μειώσει δραματικά το ζωικό τους κεφάλαιο και έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Όπως ανέφεραν, αρκετοί παραγωγοί δυσκολεύονται πλέον να καλύψουν ακόμη και τις βασικές ανάγκες των μονάδων τους, καθώς δεν διαθέτουν τα απαραίτητα χρήματα για την αγορά ζωοτροφών, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζουν να τρέχουν δάνεια και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν οικονομικές αποζημιώσεις, μέτρα στήριξης και ένα σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεση παρέμβαση πολλές μονάδες κινδυνεύουν να σταματήσουν οριστικά τη λειτουργία τους.