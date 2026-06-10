Συνελήφθη 32χρονος στον Ωρωπό με την κατηγορία ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε βίντεο στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Alpha η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες Τρίτη 9/6 μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιου της. Το σώμα της ήταν γεμάτο με καψίματα και κοψίματα από επιθέσεις που φέρεται να είχε δεχτεί το προηγούμενο διάστημα από τον σύζυγό της.

Η ίδια είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες.

Κατά το χθεσινό περιστατικό καταγγέλθηκε ότι ο 32χρονος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και μπροστά στα μάτια του παιδιού της άρχισε να την ξυλοκοπεί. Όταν ο άνδρας αποκοιμήθηκε, η γυναίκα το έσκασε από το σπίτι. Εκείνος πήρε το παιδί και άρχισε να ψάχνει να τη βρει.

Η γυναίκα πήγε στο αστυνομικό τμήμα και τον κατήγγειλε. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι αναζήτησαν το κινητό του και σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκείνος το είχε πετάξει μέσα στη θάλασσα, όπως μαρτύρησε ο γιος του ζευγαριού.

Ο λόγος που οι αστυνομικοί αναζήτησαν το κινητό του, είναι τα βίντεο που έχουν ανέβει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Αρχές αναζητούν αν έχει ανέβει το βίντεο από τον τελευταίο ξυλοδαρμό καθώς και άλλα σεξουαλικού περιεχομένου τα οποία εντοπίστηκαν στο κινητό του.