Ορθούλα Παπαδάκου: «Τα πρώτα 4 χρόνια μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας ήταν πάρα πολύ δύσκολα»

Η Ορθούλα Παπαδάκου γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της με ένα μεγάλο πάρτι για τους φίλους της και μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με την σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011. Τα πρώτα 3-4 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα» παραδέχθηκε.

Σημείωσε, ωστόσο πως πλέον η υγεία της είναι σε πολύ καλύτερο στάδιο, και έχει σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή. «Έκανα μεγάλη αγωγή. Δόξα τω Θεώ τα τελευταία 7 με 8 χρόνια είμαι εκτός αγωγής. Πάω πάρα πολύ καλά» είπε, χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε πως εκδηλώθηκε η ασθένεια, ύστερα από «μία πολύ βαριά αρρώστια» της μητέρας της.

«Είχε περάσει μια πολύ βαριά αρρώστια η μάνα μου τότε, και μόλις έγινε καλά, εκδηλώθηκε σε μένα η σκλήρυνση κατά πλάκας».

Ακόμα, ενημέρωσε πως προ λίγου διαστήματος υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο, γιατί είχε ταλαιπωρηθεί πολύ.

«Με βλέπετε και κουτσαίνω γιατί έκανα αρθροπλαστική στο γόνατο. Αυτό ήταν φθορά από τον αθλητισμό. Υπέφερε πάρα πολύ τα τελευταία 5 χρόνια. Έχω κάνει ήδη εφτά χειρουργεία σαν αθλήτρια. Σε δυο μήνες πιστεύω θα τρέχω», δήλωσε.

Όσον αφορά στο πέρασμα του χρόνου, δήλωσε πως δεν την αγχώνει και λέει ανοιχτά την ηλικία της.

«Δεν με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Μπορεί να έγινα 56, που δεν το κρύβω, αλλά πραγματικά νιώθω σαν να είμαι 20 χρονών» είπε η Ορθούλα Παπαδάκου.