Ακόμη παραμένει μυστήριο για τις αρχές το πώς βρέθηκε νεκρός ο 17χρονος και τραυματισμένος ο 19χρονος στο Λουτράκι. Την ίδια στιγμή όμως η τοπική κοινωνία γνωρίζει για τα περιστατικά παρανομίας και βίας στην περιοχή.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, μητέρα συμμαθητή προσώπων που εμπλέκονται στο συμβάν περιέγραψε την αναστάτωση που επικρατεί στην τοπική κοινωνία, σημειώνοντας πως η είδηση δεν την ξάφνιασε.

«Μου προκάλεσε έκπληξη, αλλά ήταν και λίγο αναμενόμενο. Όχι σε τέτοιο βαθμό βέβαια», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα. Εξήγησε μάλιστα πως οι γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία γνωρίζουν συχνά τις επικίνδυνες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

«Όσοι γονείς έχουν παιδιά στην ηλικία 16 με 19, γνωρίζουν από τα παιδιά τους λίγο πολύ ότι ο τάδε κυκλοφορεί, δίνει ναρκωτικά ή κάνει χρήση», τόνισε η ίδια.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το επεισόδιο φαίνεται να συνδέεται με τον κόσμο των ναρκωτικών και ίσως με προηγούμενες συλλήψεις.

«Αυτό ακούγεται, ότι αυτό έχει καθαρά να κάνει με ναρκωτικά. Ίσως να σχετίζεται και με μια υπόθεση ενός άλλου 17χρονου, πριν σχεδόν μια βδομάδα, που έπιασε η αστυνομία», ανέφερε στο Orange Press Agency, προσθέτοντας πως όλοι οι νεαροί ανήκαν στην ίδια παρέα.

Η ίδια εξέφρασε τη θλίψη της για τις οικογένειες, επισημαίνοντας τη δυσκολία των γονιών να ελέγξουν τις συναναστροφές των παιδιών τους στην εφηβεία. «Εντάξει, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι είναι, με ποιους κάνουν παρέα. Προσπαθούμε βέβαια να πούμε στα παιδιά ‘μην κάνεις με τον έναν ή τον άλλον’ αλλά φοβάσαι κιόλας», είπε περιγράφοντας το κλίμα.

Διαβάστε επίσης: Λουτράκι: Συμπλοκή «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από τον θάνατο του 17χρονου - «Θύμα τροχαίου» δηλώνει ο 19χρονος

Η ίδια γυναίκα επισήμανε πως η κατάσταση στην περιοχή είναι γνωστή σε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων και των Αρχών. «Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε πώς κινούνταν και τι γινόταν και τι γίνεται στο Λουτράκι. Τουλάχιστον όσοι είμαστε γονείς, φαντάζομαι και η αστυνομία, επειδή και αυτοί ίσως ξέρουν, ας το λύσουν», προσέθεσε κλείνοντας.

Η κατάσταση του 19χρονου που βρέθηκε τραυματισμένος από μαχαίρι

Υπενθυμίζεται ότι, ο 17χρονος επέστρεψε στο σπίτι του με τραύμα στον θώρακα δίχως να αναφέρει κάτι περί επίθεσης, όμως συγγενής του αντιλήφθηκε την κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου τελικά εξέπνευσε.

Παράλληλα, ο 19χρονος τραυματίας από μαχαίρι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Σωτηρία» φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα.

Λουτράκι: Έδειξε τον δράστη ο 19χρονος

Ο 19χρονος «έδειξε τον δράστη» στις αρχές. Οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται τώρα στον εντοπισμό του δράστη, εξετάζοντας δύο σημεία στον Περιφερειακό του Λουτρακίου, στο ύψος της Γερανείων και στον Άγιο Φανούριο, όπου φέρεται να έλαβε χώρα η συμπλοκή.