ΟΣΥ: Στους δρόμους τα νέα οχήματα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία

Τα νέα οχήματα που βγαίνουν στους δρόμους για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία παρουσίασε σήμερα η διοίκηση της ΟΣΥ, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Σύμφωνα με την εταιρεία και το υπουργείο, με την ενίσχυση του στόλου αναβαθμίζεται ριζικά μια κρίσιμη κοινωνική υπηρεσία που προσφέρει δωρεάν μετακίνηση σε συμπολίτες μας οι οποίοι αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τα συμβατικά μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η υπηρεσία ενισχύεται πλέον σημαντικά, καθώς ο στόλος των ειδικών οχημάτων αυξάνεται από τρία σε δέκα, προσφέροντας μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και καλύτερη κάλυψη των αναγκών των χρηστών.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επεσήμανε ότι «από έναν νόμο σε χαρτί μέχρι να φτάσουμε να έχουμε πραγματικά οχήματα τα οποία κάνουν πραγματικά δρομολόγια για πραγματικούς ανθρώπους, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση και αυτοί οι άνθρωποι εδώ την κάλυψαν την απόσταση».

Προσέθεσε δε ότι η σημερινή ημέρα έρχεται να συμπληρώσει μια συνολική πολιτική την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τους ανθρώπους με αναπηρίες, κινητικές και αισθητηριακές.

Ο υπουργός υπενθύμισε πως η πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δωρεάν, ενώ αναφέρθηκε στην πρόσφατη εγκαινίαση της κάρτας αναπηρίας, η οποία συνδέθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου του ΟΑΣΑ. Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο μετρό και τα λεωφορεία χωρίς τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των γκισέ που βίωναν τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, τόνισε ότι πλέον το σύνολο του στόλου της ΟΣΥ διαθέτει ράμπες για τους ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες, καθώς και ότι το προσωπικό των ΜΜΜ έχει εκπαιδευτεί για να εξυπηρετεί άτομα που αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες.

«Από σήμερα, με τα ενισχυμένα δρομολόγια αυτών των δέκα οχημάτων μπορεί ο κάθε συμπολίτης μας εδώ στην Αττική να καλέσει τηλεφωνικά, σύντομα και ηλεκτρονικά, την ΟΣΥ, να κλείσει το ραντεβού του και να έρθει ένα από αυτά τα οχήματα να τον εξυπηρετήσει, οποιαδήποτε ώρας της ημέρας, για να πάει στη δουλειά του, στη διασκέδασή του, στην οικογένειά του ή όπου εκείνος επιθυμεί» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας ότι η διευκόλυνση της μετακίνησης των ατόμων με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία αποτελεί καθήκον της Πολιτείας απέναντι στην κοινωνία.