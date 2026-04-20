Πορτοκαλί φανάρι, ο απόλυτος γρίφος: Πότε τελικά περνάω και πότε όχι;

Το πορτοκαλί φανάρι για πολλούς αποτελεί μια «γκρίζα ζώνη» των δρόμων: περνάώ ή δεν περνάω; Όμως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) είναι σαφής σχετικά με τις υποχρεώσεις των οδηγών. Δεν είναι ακριβώς ένα «πράσινο που τελειώνει» και μας ενθαρρύνει να επιταχύνουμε αντί να επιβραδύνουμε.

Τι πρέπει να κάνετε μόλις ανάψει

Το πορτοκαλί (ή κίτρινο) φως λειτουργεί ως προειδοποίηση για την επερχόμενη διακοπή της κυκλοφορίας. Ο ρόλος του είναι να δώσει στον οδηγό τον χρόνο να ακινητοποιήσει το όχημά του με ασφάλεια. Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, ο οδηγός οφείλει να σταματήσει πριν από τη διάβαση πεζών ή το σημείο του σηματοδότη.

Η εξαίρεση: Η μοναδική περίπτωση που επιτρέπεται η διέλευση είναι όταν το όχημα βρίσκεται τόσο κοντά στο φανάρι τη στιγμή που ανάβει το πορτοκαλί, ώστε το απότομο φρενάρισμα να καθίσταται επικίνδυνο για την πρόκληση ατυχήματος.

Όταν το πορτοκαλί αναβοσβήνει

Σε περιπτώσεις που ο σηματοδότης αναβοσβήνει (συνήθως κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε σημεία μειωμένης κίνησης), ο οδηγός καλείται να μειώσει άμεσα την ταχύτητα του οχήματος του, να κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή και να παραχωρήσει προτεραιότητα σε πεζούς και οχήματα που διασταυρώνονται με την πορεία του.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Ο ΚΟΚ εμφανίζεται αισθητά πιο ελαστικός στην παραβίαση του πορτοκαλί σηματοδότη σε σύγκριση με τον ερυθρό. Συγκεκριμένα:

Παραβίαση Πορτοκαλί: Το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ, χωρίς αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Αντίθετα, η παραβίαση του Κόκκινου επιφέρει εξοντωτικές κυρώσεις, οι οποίες κλιμακώνονται σε περίπτωση υποτροπής:

1η φορά: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες. 2η φορά: Πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 6 μήνες. 3η φορά: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 1 έτος.