Θάνατος Μυρτώς: «Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα» - Σπάει τη σιωπή του ο 66χρονος

Νέες αποκαλύψεις για τις επαφές που είχε η 19χρονη Μυρτώ, πριν από το συνταρακτικό συμβάν στην Κεφαλονιά, κατά το οποίο γνωστοί της την εγκατέλειψαν νεκρή σε πλατεία του νησιού.

Συγκεκριμένα, ο 66χρονος ανέφερε για την τελευταία φορά που είδε, μέσω βιντεοκλήσης, τη νεαρή: «Το μοιραίο βράδυ, 23.38 με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα, φαρμακείο ήταν, τράπεζα ήταν δεν κατάλαβα, σε όχι καλή κατάσταση.

Μού είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει και δεν μπορεί. Της είπα εντάξει, γονείς είναι. Επέμενε δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια».

Κεφαλονιά: «Κάποιος μπήκε στο δωμάτιο με τη Μυρτώ, και μου το έκλεισε»

«Της λέω, δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα να πας σε ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε και ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Μου είπε να μού το στείλεις με IRIS, μετά μου έστειλε σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Στις 04.02 με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα. Σε καλύτερη κατάσταση, με το τηλέφωνο απέναντί της. Εκεί που μίλαγε, κάτι πήγε να μου πει, ανοίγει η πόρτα, ακούω και έναν θόρυβο, ότι κάποιος μπήκε, και μου το έκλεισε απότομα».

Έκκληση της αδελφής της Μυρτώς: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες»

Την ίδια στιγμή, σε δηλώσεις προέβη και η αδελφή της 19χρονης, αναφέροντας: «Θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο της Κεφαλονιάς, ό,τι ξέρει που εμείς μπορεί να αγνοούμε να το πει.

Όποιος έχει αντιληφθεί κάτι, γιατί είναι όλοι υπεύθυνοι, υποπτεύομαι τους πάντες. Αν ξέρει κάτι κάποιος, ας κάνει ένα ανώνυμο τηλέφωνο, να μας δώσει κάτι να βρούμε τις άκρες. Βρωμάει πολύ αυτή η ιστορία».