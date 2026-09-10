Όταν ο Μαζωνάκης τραγούδησε Πάριο σε σχολική γιορτή - Σπάνιο ντοκουμέντο από τα μαθητικά του χρόνια

Ένα συλλεκτικό βίντεο από τα μαθητικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη είδε το φως της δημοσιότητας, μετά τον ξαφνικό θάνατό του το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου από ανακοπή καρδιάς.

Το βίντεο καταγράφει τον 18χρονο τότε Γιώργο Μαζωνάκηγόταν να ερμηνεύει τραγούδι του Γιάννη Πάριου σε σχολική γιορτή, πριν ακόμα αρχίσει την λαμπρή καριέρα του στο τραγούδι.

Το μοναδικό αυτό στιγμιότυπο κοινοποιήθηκε μια ημέρα μετά τον θάνατό του, την Πέμπτη από έναν παλιό του συμμαθητή από τη Νίκαια, όπου μεγάλωσε και πήγε σχολείο.



Στο βίντεο που μοιράστηκε ο Απόστολος Καζακίδης, ο τραγουδιστής φοράει λευκό πουκάμισο και έχοντας ένα πουλόβερ τυλιγμένο στους ώμους του, να κρατά με αυτοπεποίθηση το μικρόφωνο και να ερμηνεύει το «Σαν Τρελό Φορτηγό», ενώ ένας συμμαθητής του τον συνοδεύει στο πιάνο.



Το βίντεο χρονολογείται στο 1990 ενώ ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή στο πλαίσιο εκδήλωσης για την πενθήμερη εκδρομή του Λυκείου. Ο συμμαθητής του εκλιπόντος καλλιτέχνη συνόδευσε τη δημοσίευσή του με ένα τελευταίο «αντίο».

Όπως έγραψε: «Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε. Βίντεο από την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας, 1990».