Όταν ο σεισμός ταρακουνά το στούντιο της ΕΡΤ: Βίντεο με την αντίδραση των παρουσιαστών στον αέρα

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας (8/9) και στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤ λόγω του ισχυρού σεισμού που σημειώθηκε με επίκεντρο την Εύβοια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.

Λίγο μετά τις 00:00 ξεκινούσε η εκπομπή του ΕΡΤNEWS «Off the record», με τους Άγγελο Μόσχοβα, Λίδα Μπόλα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου και Απόστολο Μαγγηριάδη, ενώ περίπου μισή ώρα αργότερα έγινε ο σεισμός.

Όπως ήταν φυσικό, η ανησυχία που προκλήθηκε ήταν έντονη. «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ισχυρός σεισμός που δεν σταματάει», «είναι αρκετά δευτερόλεπτα» ήταν κάποια από τα λόγια των παρουσιαστών, οι οποίοι ωστόσο παρέμειναν ψύχραιμοι, κάνοντας τη δουλειά τους.

Σεισμός τώρα στην Εύβοια - Ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα

Τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού δείχνουν πως το επίκεντρο ήταν τα Νέα Στύρα Εύβοιας.και το μέγεθος 5,3 Ρίχτερ. Σύμφωνα πάντα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων και το εστιακό βάθος ήταν 2,3 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο στην πρώτη του εκτίμηση αναφέρει πως πρόκειται για δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ βόρεια - βορειοανατολικά της Νέας Μάκρης.

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του Αστεροσκοπείου Αθηνών (περίπου στη 1 το ξημέρωμα) η δόνηση είχε μέγεθος 5.2 Ρίχτερ και επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 5 χιλιόμετρα Δυτικά – Βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα Ευβοίας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13.6 χιλιόμετρα. Ο σεισμός χαρακτηρίζεται επιφανειακός και αναμένεται μετασεισμική δραστηριότητα σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, ανέφερε πως επικοινώνησε με τις Αρχές στα Νέα Στυρα, προσθέτοντας πως έως τώρα δεν έχουν αναφορές για ζημιές.

Σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα, πρόκειται για περιοχή που δε δίνει μεγάλους σεισμούς, αλλά «αυτή τη στιγμή είμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων για να έχουμε πιο σίγουρα στοιχεία και εκτιμήσεις».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας τόνισε πως αναμένονται μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ. Τέλος, σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».

Η πυροσβεστική τόσο στην Εύβοια όσο και στην Αττική τα τελευταία λεπτά έχει τεθεί σε επιφυλακή, οχήματα έχουν βγει για προληπτικές περιπολίες αλλά μέχρι και τώρα δεν έχει γίνει κάποια κλήση για παροχή βοήθειας.