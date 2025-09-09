Ο δήμαρχος Καρύστου στο Reader: «Δεν έχουμε αναφορές για μεγάλες ζημιές»

«Υπάρχει φόβος, υπάρχει άγχος αλλά κρατάμε την ψυχραιμία μας» τόνισε μιλώντας, πριν από λίγη ώρα, στο Reader ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος σημειώνοντας πως μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχουν αναφορές μόνο για κάποιες μικροζημιές από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ.

«Ο κόσμος αντιμετώπισε το φαινόμενο με ψυχραιμία. Οι άνθρωποι εδώ δε βγήκαν από τα σπίτια τους, όπως ενδεχομένως να έγινε στα Νέα Στύρα που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο. Προφανώς και υπάρχει φόβος και άγχος αλλά μέχρι εκεί» ανέφερε ο κ. Ραβιόλος και πρόσθεσε:

«Σε ότι αφορά τις ζημιές, η ενημέρωση που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα είναι πως υπάρχουν αλλά είναι μικροζημιές, δεν έχουν καταγράψει κάτι ιδιαίτερο ή μεγάλο. Βέβαια είναι νύχτα και αυτό μας δυσκολεύει άρα καλύτερη εικόνα θα έχουμε όταν με το καλό ξημερώσει».

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια», ούτε για τραυματισμούς.

«Οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανησυχήσει» για τον σεισμό, είπε. Κατά πληροφορίες στα Στύρα διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές σε κατάστημα.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επισκέψεις στην Εύβοια από κλιμάκια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με συνδρομή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, σε χωριά της περιοχής για να εξακριβωθεί αν έχουν σημειωθεί ζημιές.