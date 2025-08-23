Όταν ο Τζίγγερ έφτασε κοντά στον θάνατο: Η κατάδυση στον βυθό της Ανάφης και το επιπόλαιο λάθος

Είναι γνωστό πως ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, γνωστός περισσότερο ως Τζίγγερ, ιδίως στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, ήταν λάτρης της ταχύτητας. Αγαπούσε τα σούπερ γρήγορα αυτοκίνητα, έμπαινε με τις «μπάντες» στην Πάρνηθα και στην παραλιακή και έτρεχε σε αγώνες κατακτώντας μάλιστα και πρωταθλήματα στο ράλλυ.

Από το 1987 έως το 1992, μαζί με τον Κώστα Στεφανή κατέκτησαν έξι σερί πρωταθλήματα, ενώ το 1988 κατέλαβε την υψηλότερη θέση που έχει πάρει ποτέ Έλληνας στο Ράλλυ Ακρόπολις, την έκτη.

Τζίγγερ: Τα δύο ατυχήματα με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα

Η ταχύτητα και τα γρήγορα αυτοκίνητα δεν ήταν η μοναδική αγάπη πάντως του Τζίγγερ. Τον εξίταρε η αδερναλίνη, κι ας είχε κινδυνεύσει αρκετές φορές με την ίδια του τη ζωή: Μία με το Audi Quattro A2 και τη δεύτερη με την Delta Integrale που ντελάπαρε κατά την ανάβαση στη Ριτσώνα.

Αυτές όμως δεν ήταν οι μοναδικές φορές που έφτασε κοντά στον θάνατο. Υπήρξε και τρίτη, ευτυχώς όχι φαρμακερή, αλλά η χειρότερη όλων.

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης είχε τρέλα και με τις καταδύσεις. Βούταγε σε μεγάλα βάθη, με επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά μία μέρα του 1997 κινδύνευσε για τα καλά. Πάλι καλά που αντέδρασε γρήγορα ένας γιατρός, που ήταν στην εξοχική του κατοικία στο νησί.

Τζίγγερ: Το τραγικό λάθος κατά την ανάδυση

Ο Τζίγγερ ήθελε να βουτήξει στον βυθό της Ανάφης, ωστόσο έκανε ένα μεγάλο και ανεπίτρεπτο λάθος για την εμπειρία του κατά την ανάδυσή του. Ανεβαίνοντας από τα 20 μέτρα βάθος, έφτασε στην επιφάνεια αρκετά οιο γρήγορα από τον επιτρεπτό χρόνο, με αποτέλεσμα τα υγρά και οι ιστοί του σώματός του να γεμίσουν φυσαλίδες αζώτου. Ή αλλιώς: Εμφάνισε τη νόσο των δυτών.

Γιάννης Βαρδινογιάννης | Eurokinissi

Για καλή του τύχη, ο καρδιοχειρούργος που είχε βίλα στο νησί, αντιλήφθηκε το συμβάν και αντέδρασε ακαριαία. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης μεταφέρθηκε άμεσα με ελικόπτερο στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και εισήλθε σε ειδικό θάλαμο του ΝΝΑ, προκειμένου να υποβληθεί σε επτάωρη αποσυμπίεση του οργανισμού του από το συσσωρευμένο άζωτο.

Αυτό ήταν ακόμα ένα ηχηρό καμπανάκι για τον Τζίγγερ. Τους αγώνες ταχύτητας, μετά το δεύτερο ατύχημα αποφάσισε να τους σταματήσει, αλλά στις καταδύσεις αποφάσισε να «παίζει» με τους κανόνες και την ασφάλειά του. Έμαθε και στα παιδιά του την τέχνη, αλλά πάντα πλέον με σύνεση και ασφάλεια.

Η ιστορία δεν είναι ιδιαίτερη γνωστή, αλλά επιβεβαιώνεται από ανθρώπους που τον έχουν ζήσει.

