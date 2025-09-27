«Ό,τι και να πω το παιδάκι έφυγε»: Τα πρώτα λόγια της μοιραίας οδηγού που παρέσυρε στην Ηγουμενίτσα τον Μάξιμο

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η 56χρονη οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον άτυχο μαθητή στην Ηγουμενίτσα. Όταν έφτασε στην Διεύθυνση Τροχαίας, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την ηρεμήσουν. Μαρτυρίες αναφέρουν πως όταν είδε ότι παρέσυρε τον 11χρονο Μάξιμο ούρλιαζε.

Οι πρώτες κουβέντες που είπε στις Αρχές, όταν τη ρώτησαν πώς έγινε το τροχαίο, σύμφωνα με το STAR, ήταν: «Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να σας πω, το παιδί έφυγε!

Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση. Ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Ο εισαγγελέας έχει διατάξει τους αστυνομικούς να κάνουν έκθεση αυτοψίας, να συλλέξουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και να πάρουν καταθέσεις από όλους τους αυτόπτες μάρτυρες. Μέχρι στιγμής πάντως, φαίνεται ότι η οδηγός δεν έτρεχε και δεν κρατούσε κινητό στα χέρια της. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Ηγουμενίτσα: Βίντεο κατέγραψε πώς παρασύρθηκε ο 11χρονος

Κάτοικοι της περιοχής και συμμαθητές του 11χρονου Μάξιμου πηγαίνουν στο σημείο που έχασε τη ζωή του και του αποτίουν φόρο τιμής αφήνοντας λουλούδια και αναμμένα κεράκια.

Η 56χρονη οδηγούσε με χαμηλή ταχύτητα. Επιβράδυνε το όχημά της λίγο πριν τη διάβαση, όμως την ώρα που το παιδί ξεκίνησε να διασχίζει τον δρόμο με τα πόδια, επιτάχυνε και το χτύπησε.

Εκείνη φαίνεται να αιφνιδιάστηκε στη θέα του παιδιού και να έκανε έναν απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα να παρασύρει το αγοράκι και να το εγκλωβίσει ανάμεσα από τη ρόδα του οχήματός της και την προστατευτική μπάρα. Η μητέρα του Μάξιμου που είδε το τρομακτικό τροχαίο να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της φώναζε σύμφωνα με μαρτυρίες «το παιδί μου, το παιδί μου». Τραγική ειρωνία, ότι η 56χρονη οδηγός είναι και αυτή μητέρα και μάλιστα διδύμων, κοντά στην ηλικία του Μάξιμου.

Η ίδια, η οποία κρατείται, είπε στους αστυνομικούς: «Έκοψα ταχύτητα για να περάσει το παιδί. Εκείνο όμως δεν ξεκίνησε. Πάτησα γκάζι για να φύγω και ξεκίνησε κι εκείνο ταυτόχρονα. Μπερδεύτηκα και πάτησα γκάζι αντί για φρένο. Τα έχασα».

Οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη μέρα μεσημέρι στη γειτονιά τους. Όλοι κάνουν λόγο για έναν «άγγελο», ένα παιδί χαμογελαστό και πρόσχαρο και δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. «Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι και πικραμένοι που δε θα ξανά δούμε τον Μάξιμο», είπαν στην κάμερα του Star.

Το σχολείο του Μάξιμου σήμερα δε λειτούργησε εις ένδειξη πένθους για την τραγική απώλειά του.