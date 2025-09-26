Ηγουμενίτσα: «Δεν ακούστηκαν φρένα, μόνο η μάνα να ουρλιάζει» - «Πετάχτηκε με πατίνι» είπε η οδηγός

Ανείπωτη τραγωδία στην Ηγουμενίτσα, με τον 11χρονο Μάξιμο, να παρασύρεται από ΙΧ αυτοκίνητο, την ώρα που επέστρεγε από το σχολείο του και να αφήνει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε ελάχιστα μέτρα μακριά από το σχολείο και μάλιστα κοντά στο κατάστημα του πατέρα του. Ο μικρός προσπάθησε να περάσει διάβαση πεζών με το πατίνι του, όταν χτυπήθηκε από όχημα που οδηγούσε 58χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με το Star, λίγη ώρα νωρίτερα είχε τηλεφωνήσει στη μητέρα του λέγοντας πως δεν αισθανόταν καλά και θα έφευγε από το μάθημα. Η μητέρα του τον περίμενε να φτάσει στον πατέρα του, όμως το παιδί δεν πρόλαβε.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού με τους γονείς να τρέχουν στον δρόμο, μπροστά σε δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες. «Κάθε μέρα περνάει το παιδί από εκεί. Δεν άκουσα καν φρένα, μόνο τη μάνα να ουρλιάζει», είπε μάρτυρας στο Star.

Ηγουμενίτσα: «To παιδί είχε τραύματα στον θώρακα, το κεφάλι και τον πνεύμονα»

Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματίσμενο αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και έπειτα στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί το διασωλήνωσαν και έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες, ο Μάξιμος δεν τα κατάφερε. Η γιατρός Ελένη Νικολαΐδου δήλωσε: «Όλοι μαζευτήκαμε στα επείγοντα, κάναμε τα πάντα. Είχε τραύματα σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα, στον πνεύμονα. Σαν μάνες νιώθουμε τον πόνο της οικογένειας».

Η 58χρονη οδηγός συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Στην κατάθεσή της υποστήριξε πως το παιδί «πετάχτηκε ξαφνικά» με το πατίνι. Το αλκοτέστ βγήκε αρνητικό, ενώ κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι το αγόρι επιχείρησε να περάσει κανονικά από διάβαση πεζών σε δρόμο με χαμηλό όριο ταχύτητας.



Δεύτερη φορά που τραγωδία χτυπά την πόρτα της οικογένειας

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, είναι η δεύτερη φορά που τραγωδία χτυπά την πόρτα της οικογένειας. Πριν χρόνια η αδερφή της μητέρας του άτυχου παιδιού είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στην Εγνατία. Είχε σταματήσει για να θηλάσει το παιδί της.

Οδηγός μετά από προσπέραση φορτηγού την χτύπησε και την παρέσυρε. Εκείνη σκοτώθηκε, το παιδί έζησε. Μεγάλωσε ως το τέταρτο παιδί της οικογένειας που σήμερα θρηνεί την απώλεια του μικρού Μάξιμου.