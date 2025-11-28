Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι για το σκάνδαλο διαφθοράς - Ανοίγει ο δρόμος για ανασχηματισμό

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του προεδρικού του γραφείου και ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της κυβέρνησης, υπέβαλε την παραίτησή του.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω έντονων πιέσεων και καταγγελιών για διαφθορά, που έχουν προκαλέσει πολιτικό σεισμό στο Κίεβο.

Η αποχώρηση του Γερμάκ θεωρείται πλήγμα για τον στενό κύκλο του Ζελένσκι, καθώς ο Γερμάκ είχε καθοριστικό ρόλο στη χάραξη στρατηγικής και στις διεθνείς επαφές της Ουκρανίας.

Το σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτηση αναμένεται να έχει ευρύτερες πολιτικές συνέπειες, σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσιμες προκλήσεις.

Προειδοποίηση Ζελένσκι για τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ότι η Ρωσία «επιχειρεί να οδηγήσει την Ουκρανία σε λάθη». Με αυτή τη δήλωση, έστειλε μήνυμα εγρήγορσης απέναντι στις στρατηγικές πιέσεις της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ανασχηματισμό στο προεδρικό γραφείο, επιβεβαιώνοντας ότι ο διευθυντής του, Αντρίι Γερμάκ, υπέβαλε την παραίτησή του.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε το κοινοβούλιο να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2026, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί θεμέλιο για την ενίσχυση της άμυνας και των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

Σκάνδαλο διαφθοράς και ο ρόλος του Γερμάκ

Την ίδια στιγμή, νέες αποκαλύψεις γύρω από τον Αντρίι Γερμάκ εντείνουν τον σάλο για το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει το προεδρικό επιτελείο. Σύμφωνα με το Ukrainska Pravda, πηγές με γνώση της έρευνας αναφέρουν ότι ο Γερμάκ φέρεται να εμπλέκεται ενεργά στο κύκλωμα.

Πηγή από τις ουκρανικές αρχές, μιλώντας στην Kyiv Independent, αποκάλυψε ότι ένα από τα πολυτελή σπίτια κοντά στο Κίεβο, το οποίο φέρεται να είχε χρηματοδοτηθεί μέσω του κυκλώματος διαφθοράς της Energoatom, προοριζόταν για τον Γερμάκ. Ο ίδιος, μέχρι στιγμής, δεν έχει σχολιάσει τις αποκαλύψεις.