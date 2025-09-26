Ουρές και καθυστερήσεις πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι πρέπει να κάνουν οι επιβάτες

Τεράστιες ουρές και καθυστερήσεις παρατηρούνται -και- σήμερα στις πτήσεις του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με το πρόβλημα όμως να εμφανίζεται από χθες, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

​Σύμφωνα με ανακοινώσεις αεροπορικών εταιρειών και του ίδιου του αεροδρομίου, που επικαλείται το Orange Press Agency, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου, με αποτέλεσμα τη μείωση των διαθέσιμων αφίξεων κατά περίπου 25%.

​Οι καθυστερήσεις εκτιμώνται σε 30-40 λεπτά τις πρωινές ώρες, με τάση κλιμάκωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το επιβατικό κοινό καλείται να επικοινωνεί με τις αεροπορικές εταιρείες του για ενημέρωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περιορισμοί σχετίζονται με συζητήσεις για το νομοσχέδιο μετατροπής της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, καθώς και με θέματα υπερωριών και αποδοχών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Ελ. Βενιζέλος: Η ανακοίνωση της Aegean

Για καθυστερήσεις 30-40 λεπτών τις πρωινές ώρες, οι οποίες αναμένεται να κλιμακωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενημέρωσε νωρίτερα η AEGEAN το επιβατικό κοινό στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ειδικότερα, η AEGEAN, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30-40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

«Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας», δηλώνει η εταιρεία.