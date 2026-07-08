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Ούτε η Μήλος, ούτε η Σαντορίνη: Αυτό το κυκλαδονήσι ανήκει στα ομορφότερα της Ευρώπης

Μπορεί να μην ανήκει στη λίστα με τους πέντε πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, όμως αυτό το νησί είναι ένας μικρός παράδεισος.

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Άνδρος
Άνδρος | shutterstock
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Ομορφότερα νησιά από αυτά της Ελλάδας δύσκολα θα βρεις και αυτό δεν χρειάζεται καμία λίστα να μας το επιβεβαιώσει. Ωστόσο, όταν ένα από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά μέσα της Γαλλίας ξεχωρίζει έναν ελληνικό προορισμό ανάμεσα σε δεκάδες νησιά της Ευρώπης, σίγουρα αξίζει να του δώσουμε λίγη περισσότερη προσοχή.

Ο λόγος για την Άνδρο, η οποία πρωταγωνιστεί σε δύο πρόσφατα αφιερώματα του Generation Voyage, κερδίζοντας σημαντική προβολή στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό.

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