Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ατρόμητος τοποθετήθηκε σχετικά με τη σύλληψη του προέδρου της, Βασίλη Μπέτση, εκφράζοντας την πλήρη στήριξή της προς το πρόσωπό του.

Όπως τονίζεται, η σύλληψη έγινε για καθαρά τυπικούς λόγους, ενώ αποσαφηνίζεται πως τα ευρήματα των Αρχών δεν εντοπίστηκαν εντός του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου, αλλά εκτός αυτού, γεγονός που – όπως επισημαίνεται – απαλλάσσει την ΠΑΕ από οποιαδήποτε ευθύνη.

Οι Περιστεριώτες υπογραμμίζουν πως παραμένουν προσηλωμένοι στο έργο τους και αναμένουν την εξέλιξη της υπόθεσης με ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη.

Η σύλληψη του Βασίλη Μπέτση

Συνελήφθη το Σάββατο (18/10) ο πρόεδρος του Ατρόμητου, Βασίλης Μπέτσης, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης μετά από καταγγελίες για παράνομη αποθήκευση και διακίνηση φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων αντικειμένων από οπαδούς, με την ανοχή του ίδιου.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, εντοπίστηκε οπλισμός και εξοπλισμός σε κλειδωμένο χώρο του Δημοτικού Σταδίου, το οποίο είχε παραχωρηθεί στην ομάδα από τον Δήμο.

Μεταξύ των κατασχεθέντων βρέθηκαν: 17 φωτοβολίδες, σωλήνας εκτόξευσης, 7 κοντάρια, 3 κράνη, μάσκες, σπρέι και ρουχισμός άλλων ομάδων.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος σχετικά με τον Βασίλη Μπέτση αναφέρει τα εξής: «Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Μπέτση, για την άδικη σύλληψή του έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.

Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών».