Πάει σε δίκη η υπόθεση για τα Τέμπη: 36 μη πολιτικοί παραπέμπονται από την πρόεδρο Εφετών

Προ των πυλών είναι πια ο προσδιορισμός της δίκης για το σιδηροδρομικό έγκλημα που κόστισε 57 ζωές στα Τέμπη, καθώς η πρόεδρος Εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να οριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.

Είχε προηγηθεί η πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας .

Οδεύοντας προς την εκδίκαση της υπόθεσης, αξονική παράμετρος για τον προσδιορισμό της, είναι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να μεταφραστεί το κατηγορητήριο στην Ιταλική γλώσσα, για τους Ιταλούς κατηγορουμένους της Ηellenic Train.

Τέμπη: Οι επιλογές της προέδρου Εφετών για τις εκταφές

Ο γνωστός δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τοποθετήθηκε σήμερα για το πάγιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών θυμάτων στα Τέμπη, να γίνουν εκταφές των σορών των δικών τους, για ταυτοποίηση και διεξαγωγή σημαντικών εξετάσεων.

Είπε σχετικά με τα αιτήματα Ρούτσι και άλλων συγγενών: «Αυτοί που καίγονται να τελειώσει η δίκη είναι οι γονείς. Θέλουν όμως να έχουν κάτι το αυτονόητο. Όταν έχουμε ένα τέτοιο συμβάν πάντα διατάσσονται ιστολογικές, τοξικολογικές και άλλες βιοχημικές εξετάσεις. Τραγική παράλειψη, ανεπίτρεπτη.

Είναι ευκαιρία να γίνει τώρα. Μπορεί να γίνει δικονομικά χωρίς αμφιβολία».

Εξήγησε στη συνέχεια ποια θα ήταν η δικονομική πορεία για να ικανοποιηθεί το αίτημα: «Η πρόεδρος Εφετών ευθέως δεν μπορεί να απαιτήσει περαιτέρω ανάκριση.

Μπορεί όμως να πει ότι διαφωνεί με την απευθείας παραπομπή, να τη στείλει πίσω στον εισαγγελέα, και ο εισαγγελέας να εισάγει την υπόθεση στο Συμβούλιο Εφετών, και αυτό μπορεί να διατάξει περαιτέρω ανάκριση για να γίνουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές.

Μπορεί να γίνει, και από τη στιγμή που θα διαταχθούν εξετάσεις, θα έχουν τεχνικό σύμβουλο οι γονείς, για να ξέρουν αν θα προκύψουν νέα στοιχεία».