Παγετός το πρωί της Δευτέρας: Πού έφτασε η θερμοκρασία -13 βαθμούς

Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 19/1 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ το φαινόμενο ήταν ισχυρό τοπικά στη βόρεια χώρα. Σύμφωνα με το meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Καταφύγιο Δραγάτη Ροδόπης με -13.4 °C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή της ελάχστης θερμοκρασίας, καθώς και οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές.