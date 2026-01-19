Μενού

Παγετός το πρωί της Δευτέρας: Πού έφτασε η θερμοκρασία -13 βαθμούς

Πολύ ισχυρός παγετός σε περιοχές της χώρας το πρωί της Δευτέρας 19/1. Πού έπεσε ο υδράργρυρος στους -13.4 βαθμούς Κελσίου.

Reader symbol
Newsroom
pagetos
Παγετός | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 19/1 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ το φαινόμενο ήταν ισχυρό τοπικά στη βόρεια χώρα. Σύμφωνα με το meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Καταφύγιο Δραγάτη Ροδόπης με -13.4 °C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή της ελάχστης θερμοκρασίας, καθώς και οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές.

χάρτης

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ