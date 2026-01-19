Παγετός το πρωί της Δευτέρας: Πού έφτασε η θερμοκρασία -13 βαθμούς

Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 19/1 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ το φαινόμενο ήταν ισχυρό τοπικά στη βόρεια χώρα. Σύμφωνα με το meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Καταφύγιο Δραγάτη Ροδόπης με -13.4 °C.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή της ελάχστης θερμοκρασίας, καθώς και οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές.
- Η καθαρή δεύτερη θέση για το κόμμα Καρυστιανού, η φαγωμάρα στο ΠΑΣΟΚ και η δύσκολη πρώτη Πιερρακάκη
- Δραματικός ο νέος απολογισμός στην Ισπανία: 39 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα - Δεκάδες τραυματίες
- Το λες και έκπληξη: Ο Τέρενς Κουίκ επιστρέφει στον ΑΝΤ1 - Σε ποια εκπομπή
- MasterChef: Το X «δίκασε» τη Μενεξιά - «Θα σου δώσουμε την ποδιά γιατί φαίνεσαι εξαιρετική για μαναφούκια»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.