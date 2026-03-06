Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών με τον Γιώργο Μπαμπινιώτη

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας διοργάνωσε η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εξωτερικών στη Ροτόντα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Γλωσσολογίας, Γιώργο Μπαμπινιώτη, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Η καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, ημέρα θανάτου του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού, αποτελεί κορυφαία στιγμή για την Ελλάδα και διεθνή αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής της στον παγκόσμιο πολιτισμό.

«Η ελληνική γλώσσα υπήρξε το όχημα έκφρασης ενός μεγάλου πολιτισμού, που σφράγισε και ταυτίστηκε με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό και επηρέασε τον παγκόσμιο πολιτισμό», δήλωσε ο κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης – Καθηγητής Γλωσσολογίας».

Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: «Αδιάσπαστη συνέχεια 40 αιώνων»

«Η Ελληνική γλώσσα έχει αδιάσπαστη συνέχεια 40 αιώνων προφορικής παράδοσης και 35 αιώνων γραπτής παράδοσης, έχει επίδραση σε όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές γλώσσες και αποτελεί ανεξάντλητη πηγή της διεθνούς επιστημονικής ορολογίας.

«Από την ελληνική γλώσσα πηγάζει ο πολιτισμός, από την ελληνική γλώσσα πηγάζει επιστημονική ορολογία που όλοι τη χρησιμοποιούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να την τιμούμε», σημείωσε ο κ. Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας.

«Στη βία, στην αστάθεια, στην στον πόλεμο, εμείς οι Έλληνες απαντούμε με πολιτισμό», σχολίασε ο Ιωάννης- Μιχαήλ Λοβέρδος – Υφυπουργός Εξωτερικών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, γενικών προξένων και πλαισιώθηκε μουσικά από το Ωδείο Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης.