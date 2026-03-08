Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Μπογιές στο Υπουργείο Εργασίας - Αναφορά στις εργάτριες της «Βιολάντα»

Δυναμικό ήταν το «παρών» στη συγκέντρωση και πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Μάλιστα, την ώρα που το σώμα της πορείας περνούσε από το υπουργείο Εργασίας, πετάχτηκαν μπογιές στην πρόσοψη του κτιρίου, καθώς και στην είσοδο μιας παρακείμενης τράπεζας.

Την συγκεκριμένη ημέρα, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί η έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες. Τόσο .στα κείμενα των συλλογικοτήτων όσο και στις ομιλίες από τα μεγάφωνα, η αναφορά ήταν κυρίαρχη

Οι διαδηλωτές, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency, κατήγγειλαν το περιστατικό ως «εργοδοτικό έγκλημα» και «καπιταλιστική γυναικοκτονία», τονίζοντας πως η ασφάλεια των εργατριών θυσιάστηκε στον βωμό του κέρδους.

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: 19 γυναικοκτονίες τον τελευταίο χρόνο

Παράλληλα, αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη για δικαιοσύνη και ασφάλεια μέσω της διεκδίκησης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, ίσων αμοιβών και προστασίας από την έμφυλη βία, η οποία αριθμεί 19 γυναικοκτονίες τον τελευταίο χρόνο.

Άλλες συλλογικότητες και σωματεία έθεσαν το ζήτημα της κατάστασης του κοινωνικού κράτους, εστιάζοντας στη διάλυση της Επιθεώρησης Εργασίας, την υποχρηματοδότηση της Υγείας και τις αναφερόμενες δυσκολίες πρόσβασης στη διακοπή κύησης σε 46 δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Το πλαίσιο των διεκδικήσεων συμπληρώθηκε από το αίτημα για διεθνή αλληλεγγύη και αντίσταση στα πολεμικά σχέδια, με έμφαση στη στήριξη των γυναικών που αντέχουν σε Παλαιστίνη, Συρία, Αφγανιστάν και Ιράν. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με πορεία προς το Σύνταγμα, υπενθυμίζοντας πως η ισότητα δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται μέσα από συλλογικούς αγώνες.