Παγκόσμια ημέρα πίτσας: Η Αθήνα «ψήθηκε» για δωρεάν πίτσα - Ουρές σε καταστήματα

Ουρές δεκάδων μέτρων σχηματίστηκαν σήμερα έξω από καταστήματα γνωστής αλυσίδας πίτσας στην Αθήνα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πίτσας.



Για να τιμήσει την ημέρα, η αλυσίδα προσέφερε δωρεάν μία πίτσα οκτώ κομματιών, από τις τέσσερις έως τις έξι το απόγευμα, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη προσέλευση κόσμου.

Κυρίως νέοι, αλλά όχι μόνο, παρέες ή και κατά μόνας, περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους για να απολαύσουν την προσφορά, με τα καταστήματα να δουλεύουν στο φουλ καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. Σημειώνεται ότι λόγω της ημέρας πολλά καταστήματα του κλάδου προχώρησαν και σε επιπλέον προσφορές, τιμώντας με τον δικό τους τρόπο ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά παγκοσμίως.