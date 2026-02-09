Παγκόσμια ημέρα πίτσας: Η Αθήνα «ψήθηκε» για δωρεάν πίτσα - Ουρές σε καταστήματα

Ουρές δεκάδων μέτρων σχηματίστηκαν σήμερα έξω από καταστήματα γνωστής αλυσίδας πίτσας στην Αθήνα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πίτσας.
Για να τιμήσει την ημέρα, η αλυσίδα προσέφερε δωρεάν μία πίτσα οκτώ κομματιών, από τις τέσσερις έως τις έξι το απόγευμα, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη προσέλευση κόσμου.
Κυρίως νέοι, αλλά όχι μόνο, παρέες ή και κατά μόνας, περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους για να απολαύσουν την προσφορά, με τα καταστήματα να δουλεύουν στο φουλ καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. Σημειώνεται ότι λόγω της ημέρας πολλά καταστήματα του κλάδου προχώρησαν και σε επιπλέον προσφορές, τιμώντας με τον δικό τους τρόπο ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά παγκοσμίως.
- Το ελληνικό χωριό που έβγαλε 80 γιατρούς και δεν έχει ούτε έναν: Η τραγική ειρωνεία του ΕΣΥ στη Φωκίδα
- Ακίνητα: Ποια περιοχή της Αττικής «εκτοξεύτηκε» σε ζήτηση - Ραγδαία άνοδος για συνοικία έκπληξη
- Καλλιθέα: Ο αυτόπτης που έκανε ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι περιγράφει τη στιγμή - «Προσπαθούσαν με λάθος τρόπο»
- Συναγερμός για όλους τους χρήστες WhatsApp: Η ρύθμιση που πρέπει να απενεργοποιήσουν αμέσως
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.